Курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения за последние 6 лет. Такого не было с декабря 2014 года, когда курс доллара на максимуме достигал 80 рублей 10 копеек. На 18:24 мск курс доллара достиг отметки 80,77 рубля.

Курс европейской валюты в среду, 18 марта, поднимался до максимальной отметки 88,14 рубля.



Кроме того, впервые с 2003 года цена на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже 27 долларов за баррель.



6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.

