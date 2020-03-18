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На фото — это еще цветочки

На фото — это еще цветочки

Курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения за последние 6 лет. Такого не было с декабря 2014 года, когда курс доллара на максимуме достигал 80 рублей 10 копеек. На 18:24 мск курс доллара достиг отметки 80,77 рубля.

Курс европейской валюты в среду, 18 марта, поднимался до максимальной отметки 88,14 рубля.

Кроме того, впервые с 2003 года цена на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже 27 долларов за баррель.

6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.

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КОММЕНТАРИИ (12)

1житель
18 мар 2020 в 18:48

Это прорыв или раскачка для прорыва?

Гость
18 мар 2020 в 21:11

90-60-90 для модели - эталон
30-60-90 для Путина - прорыв? Даёшь 30-60-100 ?!!! 😠😠

Гость
18 мар 2020 в 19:57

Рубль падает, бумага туалетная из магазинов исчезает. Какой делаем вывод? Скоро будем использовать национальную валюту в качестве бумаги.