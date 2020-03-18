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Инвесторы опасаются&nbsp;за состояние мировой экономики и&nbsp;выходят из рисковых активов<br>

Инвесторы опасаются за состояние мировой экономики и выходят из рисковых активов

Падает рынок нефти — падает рубль. На текущий момент, по данным Мосбиржи, курс национальной валюты составляет 79,21 рубля за доллар и 86,94 — за евро. При этом открывались сегодняшние торги в диапазоне 75,9–76,44 рубля за доллар и 84 рубля за евро. Совсем как в феврале 2016 года.

Рубль усиливает падение вслед за нефтяным рынком. По данным РИА «Новости», нефть марки WTI впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 25 долларов за баррель.

6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.

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рублькурс валютденьги
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
18 мар 2020 в 15:41

Тут на одном из федеральных каналов рассказывали какое у нас импортозамещение и что мы не зависим от внешних факторов...оказывается зависим! Сейчас наверно бензин на заправках подешевеет в 3 раза!!!))))Ураааа!!!!

Гость
18 мар 2020 в 15:58

мы в России живём или в сша ? достали уже с этим долларом , у простых работяг города их нет

ваш господин
18 мар 2020 в 15:38

курс рубля соответствует поддержке электората светлых планов темнейшего 😁