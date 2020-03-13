Как получить пособие на дошкольника: 5 карточек для родителей, которые запутались в выплатах

1
Кому полагается пособие?
Выплату будут получать семьи с доходами меньше величины прожиточного минимума на человека. В Ярославской области в 2020 году он составляет 11 631 рубль.
2
Как оформить?
Нужно подать заявление на сайте Госуслуг, в МФЦ или соцзащите — этого будет достаточно. Остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, ответственные учреждения должны собрать сами, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
3
Как считать доход семьи?
По закону учитывать будут все деньги, которые получают члены семьи: зарплаты, пособия, пенсии и прочие выплаты.
4
На сколько оформляется пособие?
Как и в случае с путинскими пособиями до трех лет, выплата устанавливается на год. Через год ее можно будет продлить, если доход семьи к тому времени не вырастет.
5
Путин обещал, что платить будут с января, а платят с июля. Почему?
Платить действительно будут с 1 июля, но не переживайте — деньги за полгода вам отдадут. Для этого нужно соблюсти два условия: первое — до 1 января 2020 года ребенку должно было исполниться три года; второе — заявление родители должны подать своевременно, с 1 июля. Если трехлетие ребенка наступает с января по июнь, семья получит выплату за время с момента дня рождения. То есть, если день рождения у ребенка в апреле, то выплата положена за апрель, май и июнь.