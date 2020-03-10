Всё выше и выше: в ярославских банках евро продают уже по 88 рублей

«Чёрный понедельник» плавно перекочевал в «чёрный вторник». Курс евро и доллара не особо собирается падать. Обрушение цен на нефть — рекордное за последние 29 лет — за один баррель дают лишь 34 доллара США. На фоне этого рубль сильно упал по отношению к доллару. Почему это произошло и что будет с курсами валют дальше, читайте в нашей хронике. А мы посмотрели, какие цифры показывают на табло в разных ярославских банках.