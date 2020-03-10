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Всё выше и выше: в ярославских банках евро продают уже по 88 рублей

Изучаем курсы валют в разных обменниках

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«Кредит Европа банк». Доллар — 77 рублей, евро — 88

«Кредит Европа банк». Доллар — 77 рублей, евро — 88

«Чёрный понедельник» плавно перекочевал в «чёрный вторник». Курс евро и доллара не особо собирается падать. Обрушение цен на нефть — рекордное за последние 29 лет — за один баррель дают лишь 34 доллара США. На фоне этого рубль сильно упал по отношению к доллару. Почему это произошло и что будет с курсами валют дальше, читайте в нашей хронике. А мы посмотрели, какие цифры показывают на табло в разных ярославских банках.

«Промсвязьбанк». Доллар — 75 рублей, евро — 85

«Промсвязьбанк». Доллар — 75 рублей, евро — 85

После такого скачка валют многие первым делом задаются вопросом — а что будет теперь с ценами на бензин? Мы вспомнили опыт прошлых кризисов и подготовили разбор ситуации.

«Райффайзенбанк».&nbsp;Доллар — 76,55 рубля, евро — 87,35

«Райффайзенбанк». Доллар — 76,55 рубля, евро — 87,35

Банк «Русский стандарт».&nbsp;Доллар — 74,70 рубля, евро — 84,40

Банк «Русский стандарт». Доллар — 74,70 рубля, евро — 84,40

«Связьбанк».&nbsp;Доллар — 73,60 рубля, евро — 83,35

«Связьбанк». Доллар — 73,60 рубля, евро — 83,35

«Росбанк».&nbsp;Доллар — 77 рублей, евро — 88

«Росбанк». Доллар — 77 рублей, евро — 88

«Газпромбанк».&nbsp;Доллар — 77,25 рубля, евро — 88,26

«Газпромбанк». Доллар — 77,25 рубля, евро — 88,26

Банк ВТБ.&nbsp;Доллар — 73,85 рубля, евро — 83,85

Банк ВТБ. Доллар — 73,85 рубля, евро — 83,85

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КОММЕНТАРИИ (12)

ЖиШи
10 мар 2020 в 15:33

Харе истерить. Не новостной ресурс , а сборище истериков каких-то...

гость
10 мар 2020 в 15:00

Чем больше шкаф, тем громче падает.

10 мар 2020 в 14:44

Курс доллара опустился ниже ₽71 на Московской бирже.

Продолжайте покупать по 75.