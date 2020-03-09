«Чтоб россияне не летали по заграницам, вирус не хватали»: «черный» понедельник и обвал рубля в мемах

Понедельник, 9 марта, начался с рекордного за последние 29 лет обрушения цен на нефть. На фоне этого рубль сильно упал по отношению к доллару и евро, вместе с этим обвалились бумаги российских компаний. Почему это произошло и что будет с курсами валют дальше, мы разбираемся вместе с экспертами в этом онлайн-репортаже. А здесь — только шутки и мемы.
— Это чтоб россияне не летали по заграницам, вирус не хватали, — шутит адвокат Алексей Бушмаков.
А кто-то вспомнил грядущее голосование по поправкам в Конституцию.
— Когда забыли в Конституции курс доллара закрепить, — пишет у себя в Facebook журналист Илья Казаков.
Подарок от Игоря Сечина к 75-летию победы — 75 рублей за доллар! pic.twitter.com/2naZVQ7oGB— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) March 9, 2020