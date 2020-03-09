Почему обвалился рубль и что будет дальше: объясняем коротко

Сейчас многие были бы рады курсу семилетней давности Фото: Иван Рейзвих / NGS.RU

Этот понедельник вы запомните надолго. Главная новость, о которой не в курсе только дети, — рекордное за последние 29 лет обрушение цен на нефть. И как прямое следствие из этого — существенное обрушение рубля по отношению к доллару. Мы следим за ситуацией онлайн, и вот что известно на данный момент. Что произошло? Падение рубля произошло потому, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Предполагалось, что она уменьшится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но российская сторона отказалась подписывать соглашение.



«Довыделывались. Конечно, будет отскок. Потом опять падение. А на каком уровне стабилизируется нефть — одному богу известно. Для США — это семечки. Самый крупный эмиссионный центр мира пережуёт любые проблемы. Их нефтяники залягут на дно, а ФРС заткнёт их финансовые дыры», — написал экс-владелец крупного екатеринбургского банка «Северная казна» Владимир Фролов у себя на странице в Facebook. Что еще за соглашение?

Пока вы 6 марта готовились поздравлять часть коллег с Международным женским днем, в Вене шли переговоры стран ОПЕК+ о совместных дальнейших действиях в рамках соглашения о стабилизации нефтяного рынка. К договоренности страны не пришли. Министры выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. А Россия выступила за продление сделки в текущих условиях до конца второго квартала 2020 года.

Компромисс не нашли, в итоге с 1 апреля этого года все участники ОПЕК+ не имеют никаких обязательств по снижению производства черного золота. А Саудовская Аравия заявила, что намерена нарастить добычу нефти и снизить на нее цену.



— Соглашение сорвалось по вине России, после чего произошла реакция всех рынков — очень мощная, — отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин. — Все стали бояться, что образуется избыток нефти на рынке и цены упадут, и они тут же начали быстро падать. Нынешняя реакция в основном эмоциональная, основанная на новости, что договориться не удалось.

Почему Россия не согласилась?

— Сокращение цен на нефть до вчерашнего дня было вызвано замедлением мирового экономического роста по причине вспышки коронавируса и изоляции крупнейшей экономики Китая, которая является основным двигателем глобальных процессов, — комментирует ситуацию старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Ольга Валиева. — Сокращение спроса со стороны Китая на энергоресурсы и дальнейшее распространение вируса усугубили ситуацию в различных секторах экономик разных стран и отраслей. На фоне дешевеющей нефти Россия не согласилась с предложением ОПЕК об ограничении добычи и это повлекло обвал цен сразу на 30%. Для страны это не означает ничего хорошего. Поступления в федеральный бюджет сегодня на 70% зависят от сырьевого сектора.



— Для нас это ещё не криминальная цена, чтобы у добывающих компаний были большие потери, поэтому пока Центральный банк не вмешивается в то, что идёт девальвация рубля на фоне снижения стоимости нефти. Опять же только в связи с тем, чтобы экспортёры смогли компенсировать этой девальвацией падение цены на саму нефть, — добавляет доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина.

Что дальше будет с рублем?

Ольга Валиева считает, что ситуация усугубляется неопределенностью с распространением вируса и готовности России к социальным рискам:

— На мой взгляд, сегодня ситуация близка к «идеальному шторму», когда много факторов могут сложиться не самым лучшим образом для страны. Это обесценивание рубля, рост инфляции, сокращение инвестиций, очередное падение доходов населения. Главная задача правительства сегодня должна свестись к стимулированию внутреннего производства и потребления. Но на первый план должны быть выдвинуты мероприятия по защите граждан от коронавируса. Через полгода-год экономики оправятся от потрясений, важно к этому прийти с минимальными потерями.



Доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов уверен, что в ближайшее время рубль продолжит падать:

— Можно ожидать снижение курса рубля до 90 рублей за доллар, а также евро вплоть до трёхзначных цифр 100 рублей, но кратковременно и при ухудшении ситуации в мировой экономике. На этой неделе возможен рост доллара до 80 рублей и при ухудшении ситуации отсутствии договоренностей с ОПЕК до 90.

Он добавляет, что, когда ситуация стабилизируется и страны договорятся о снижении объёмов добычи, «курс рубля пойдёт на поправку до февральского уровня».

Совладелец сети АЗС «Варта» Артем Скворцов прогнозирует возвращение 2008 года:

— Если говорить про внутренний рынок, то возможен сценарий 2008 года: превышение предложения над спросом на внутреннем рынке и, как следствие, снижение оптовых цен. Но не факт, что при этом опустятся розничные цены.

Экономист Ольга Валиева уверена, что делать прогнозы — занятие неблагодарное:

— Всё зависит от того, насколько сильно нас накроет вирус. С этим связана не только экономика. Если начнётся паника и региональные карантины, страна вообще может встать. Прогнозы по курсам зависят от прогнозов на цены на нефть. Если 40–45 долларов за баррель, то 70–75 рублей за доллар. Но есть прогноз падения цен на нефть и до 20 долларов за баррель.



А заместитель председателя правления банка «Нейва» Игорь Кошмин заявляет, что делать прогнозы — дело неблагодарное. Во всяком случае, раньше 10 марта: — Пока мы имеем дело всего лишь с эмоциональной реакцией и без того паникующего из-за распространения коронавируса рынка на новости об отказе России от участия в международной программе по сокращению добычи нефти, провале сделки ОПЕК+ 6 марта и обещания Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти. К тому же 9 марта в РФ является выходным днем.



Прогнозы относительно курсов валют можно будет делать как минимум с 10 марта, когда последует реакция и какие-то меры со стороны ЦБ РФ. Скорее всего, будет корректировка курса, однако тренд на удорожание доллара и евро, к сожалению, очевиден. А что Банк России и Минфин?

Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

— Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года, — сообщили в пресс-службе.



Регулятор отмечает, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

В то же время Минфин анонсировал паузу в аукционах с облигациями федерального займа. Решения по проведению аукционов будут принимать «с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок».

Сокращение заимствований может быть компенсировано в том числе за счет остатков на едином счете федерального бюджета.

«Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям РЕПО по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 триллиона рублей», — поясняет Минфин.