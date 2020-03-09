Почему обвалились цены на нефть и что будет с курсами валют. Разбираемся с экспертами

Эксперт Ирина Газизулина предполагает, что в ближайшее время курс может стабилизироваться: евро вернётся к отметке около 80 рублей, а доллар останется около 70 с лишним.
В приложении Сбербанка евро продают уже почти по 85 рублей.
Если 7 марта, по информации Центробанка, курс евро равнялся 75,84 рубля, а курс доллара — 67,52 рубля, то сегодня доллар перевалил за 70, а евро — за 80.
Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина объяснила, почему произошло такое резкое падение стоимости нефти:
— Понятно, почему происходит падение нефти — не договорились с ОПЕК по сокращению добычи нефти, Россия в частности. Я думаю, что для нас это ещё не криминальная цена, чтобы у добывающих компаний были больише потери, поэтому пока Центральный банк не вмешивается в то, что идёт девальвация рубля на фоне снижения стоимости нефти. Опять же только в связи с тем, чтобы экспортёры смогли компенсировать этой девальвацией падение цены на саму нефть.
ОПЕК — организация стран-экспортеров нефти. Соглашение ОПЕК и некоторых других стран, которые не входят в организацию (ОПЕК+), о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его много раз продлевали, продлевалось условия при этом менялись. До конца прошлого года соглашение предусматривало снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а для первого квартала 2020 года производство нефти сократили на 1,7 миллиона баррелей. В пятницу закончилась очередная встреча представителей ОПЕК+, по итогам которой участники не смогли прийти к новым договоренностям. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Резкое падение стоимости Brent случилось из-за того, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Ранее предполагалось, что она уменьшится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но российская сторона отказалась подписывать соглашение. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.