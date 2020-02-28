Нужна лишь одна бумажка: как вернуть невозвратные билеты

Прежде чем спорить с перевозчиком, почитайте Воздушный кодекс: в нем прописаны все аргументы для того, чтобы вернуть деньги за билеты Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Покупая билеты на самолет, мы часто выбираем невозвратные, чтобы сэкономить. Просто так вернуть деньги за них не получится, однако даже невозвратный билет можно пристроить обратно — это гарантировано законом. Но придется попотеть.

Причин для возврата денег за билет не так много, они строго оговорены в Воздушном кодексе. Например, вы вправе потребовать возмещение, если заболели вы или близкий родственник, который должен был лететь с вами (супруг, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, родные и сводные братья и сестры), умер кто-то из близких родственников или самолет задержали. Каждую из этих причин придется подтвердить документом.

Паспорт, справка, билет и правила Воздушного кодекса — ваши союзники в борьбе за деньги Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

В первую очередь нужно уведомить авиакомпанию, что на рейс вы не попадаете. Для этого позвоните на горячую линию перевозчика или напишите ему электронное письмо. Подтвердить болезнь или смерть родственника нужно документально, при этом уточнений о том, какие бумаги нужны представителям авиакомпании, нет, а значит, подойдут больничный бланк в первом случае и свидетельство о смерти во втором. Нет и списка болезней, которые могут стать причиной отказа от полета, однако Роспотребнадзор поясняет, что это должна быть внезапная болезнь. Поэтому вернуть деньги обязаны, даже если вы просто простыли и у вас есть заключение врача, которое вы получили конкретно в день вылета. Помните, что в любой спорной ситуации вы вправе обратиться в суд или Роспотребнадзор и заставить перевозчика вернуть деньги. Авиакомпания обязана вернуть деньги, если рейс задержали. В этом случае пассажир может не только получить всё, что потратил на билет, но и компенсацию за другие убытки. Например, если из-за задержки рейса пассажир опоздал на другой самолет или поезд, не смог попасть на заранее оплаченную экскурсию. В Роспотребнадзоре говорят, что для этого нужно написать в аэропорту отправления или прибытия претензию в адрес перевозчика, а к ней приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Сделать это можно в течение шести месяцев со дня задержки рейса.

— Если умер сам пассажир, с возвратом денег возникнут трудности. Дело в том, что потребовать их назад могут только наследники, а они вступают в права через полгода, когда срок, в который можно оформить возврат, фактически истекает, — сообщили в Роспотребнадзоре.

За каждый час просрочки пассажир может получить дополнительные деньги: авиакомпания обязана заплатить по 25% установленной минимальной оплаты труда. В 2020 году МРОТ составляет 12 130 рублей, то есть 3032 рубля за час. Правда, если перевозчик докажет, что причина задержки произошла из-за непреодолимой силы (поломки, погоды), вернут не больше половины стоимости билета.

В авиакомпаниях могут быть собственные правила возврата. Так, например, «Уральские авиалинии» готовы вернуть деньги за билет, если скончался спутник пассажира, который не был его родственником, а «Аэрофлот» готов оформить вынужденный возврат, если пассажира пересадили на другое место в эконом-классе для обеспечения безопасности полета. Однако давать пассажиру меньше прав, чем гарантирует Воздушный кодексу РФ и приказ Минтранса, перевозчики не имеют права — для клиента это повод обратиться в суд или в Роспотребнадзор.