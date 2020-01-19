«Стыдобища»: ярославцы отреагировали на повышение пенсий

Через два года пенсионеры должны будут получать почти на 20% больше

Глава пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете» заявил об увеличении среднего размера пенсии к 2022 году на 18,26% по сравнению с 2019 годом. По словам главы пенсионного фонда России, она составит 18290 рублей. Подписчики группы 76.RU в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что они думают по этому поводу.



— Это и сейчас копейки, — написал Андрей Красс. — А в 2022 году эта сумма — слёзы.

— Какая пенсия? — поинтересовался Олег Дрепелев. — Мне 35. До 65 дотянуть бы. А с постоянными перекройками на эту тему — будет ли она вообще