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Экономика

«Стыдобища»: ярославцы отреагировали на повышение пенсий

Глава пенсионного фонда рассказал, сколько будут получать пенсионеры через два года

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Через два года пенсионеры должны будут получать почти на 20% больше

Через два года пенсионеры должны будут получать почти на 20% больше

Глава пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете» заявил об увеличении среднего размера пенсии к 2022 году на 18,26% по сравнению с 2019 годом. По словам главы пенсионного фонда России, она составит 18290 рублей. Подписчики группы 76.RU в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что они думают по этому поводу.

— Это и сейчас копейки, — написал Андрей Красс. — А в 2022 году эта сумма — слёзы.

— Какая пенсия? — поинтересовался Олег Дрепелев. — Мне 35. До 65 дотянуть бы. А с постоянными перекройками на эту тему — будет ли она вообще

— А цены и услуги вырастут в два раза, — написал Сергей Шадрин.

— Стоит только топливо до сотки догнать, и пенсии уже вообще бесполезны будут, — высказал своё мнение подписчик с ником Дон Карлеон.

— Все происходящее сейчас с пенсионной реформой наводит на мысль, что пенсии просто отменят, — написала Оксана Монахова.

— А сколько заберёт государство до 2022 года? — Иван Горбунков. — В три раза больше по-любому? Такой спектакль устраивают! Стыдобища!

Пенсии должны проиндексировать и в этом году. В январе 2020 года пенсионеры получат новую сумму — больше на 6,6%. Правда, повышение коснется только тех, кто сидит дома, — работающим пенсионерам индексация не положена. Сумма вырастет примерно на тысячу рублей, но это довольно абстрактно. По данным пенсионного фонда, в 2019 году средняя пенсия составляла 15 459 рублей, в 2020 году она будет равняться 16 389 рублям.

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пенсии
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КОММЕНТАРИИ (9)

алекс
19 янв 2020 в 10:34

Что толку то от повышения? Его пенсионеры не почувствовали. Квитанция от ТГК пришла 4 января с повышением на тысячу а пенсия тоже с повышением на тысячу пришла только 10января ТГК не дремлет в отличии от государства

Гость
19 янв 2020 в 09:34

Если чернь кормить, в социалку вкладывать а не разворовывать все то чиновники потеряют свои незаконные капиталы. Но в России этого не будет, здесь менее одного процента населения страны поработило и узурпировало все.

Гость
19 янв 2020 в 12:12

Кроме слез и унижения- никаких чувств- страшно то что никаких изменений у нас с ВАМИ не будет.