«Стыдобища»: ярославцы отреагировали на повышение пенсий

Глава пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете» заявил об увеличении среднего размера пенсии к 2022 году на 18,26% по сравнению с 2019 годом. По словам главы пенсионного фонда России, она составит 18290 рублей. Подписчики группы 76.RU в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что они думают по этому поводу.
— Это и сейчас копейки, — написал Андрей Красс. — А в 2022 году эта сумма — слёзы.
— Какая пенсия? — поинтересовался Олег Дрепелев. — Мне 35. До 65 дотянуть бы. А с постоянными перекройками на эту тему — будет ли она вообще
— А цены и услуги вырастут в два раза, — написал Сергей Шадрин.
— Стоит только топливо до сотки догнать, и пенсии уже вообще бесполезны будут, — высказал своё мнение подписчик с ником Дон Карлеон.
— Все происходящее сейчас с пенсионной реформой наводит на мысль, что пенсии просто отменят, — написала Оксана Монахова.
— А сколько заберёт государство до 2022 года? — Иван Горбунков. — В три раза больше по-любому? Такой спектакль устраивают! Стыдобища!
Пенсии должны проиндексировать и в этом году. В январе 2020 года пенсионеры получат новую сумму — больше на 6,6%. Правда, повышение коснется только тех, кто сидит дома, — работающим пенсионерам индексация не положена. Сумма вырастет примерно на тысячу рублей, но это довольно абстрактно. По данным пенсионного фонда, в 2019 году средняя пенсия составляла 15 459 рублей, в 2020 году она будет равняться 16 389 рублям.