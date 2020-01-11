В Ярославской области снова повысится коммуналка: когда и на сколько

В Ярославской области опять повысится стоимость коммунальных услуг. Как сообщили в правительстве региона, изменения по традиции произойдут с 1 июля. Поменяется стоимость электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения. В правительстве предупредили, что в разных районах изменение тарифов может отличаться.
— Главное, что предельный рост совокупного платежа за все коммунальные услуги с 1 июля 2020 года не должен превысить 5,6%. В среднем по Ярославской области он составит 3,6%, — отметил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.
Если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составят более 22 процентов от совокупного дохода, можно рассчитывать на субсидию.
Как изменятся тарифы на коммуналку с 1 июля:
- электроэнергия: для городских жителей — 3 рубля 84 копейки за один киловатт-час вместо 3 рублей 69 копеек; для сельского населения, горожан в домах, оборудованных электроплитами, и садоводческих товариществ стоимость возрастет с 2 рублей 58 копеек до 2 рублей 69 копеек;
- теплоснабжение и горячая вода — около 3,9%;
- холодная вода и водоотведение — около 4%;
- природный газ, предназначенный для приготовления пищи и нагрева воды, составит 7 рублей 60 копеек за кубометр, для отопления жилья — 5 рублей 10 копеек за кубометр.
Единственный платеж, который уже изменился с 1 января, — за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причем он снизился на 2,24% по сравнению с 2019 годом. Сейчас жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора 93,54 рубля с человека, в частном секторе — 106,01 рубля с человека.