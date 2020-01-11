В Ярославской области снова повысится коммуналка: когда и на сколько

В Ярославской области опять повысится стоимость коммунальных услуг. Как сообщили в правительстве региона, изменения по традиции произойдут с 1 июля. Поменяется стоимость электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения. В правительстве предупредили, что в разных районах изменение тарифов может отличаться.

— Главное, что предельный рост совокупного платежа за все коммунальные услуги с 1 июля 2020 года не должен превысить 5,6%. В среднем по Ярославской области он составит 3,6%, — отметил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.