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Экономика

В Ярославской области снова повысится коммуналка: когда и на сколько

Подорожают вода, свет, газ и отопление

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Погреться у батареи станет дороже

Погреться у батареи станет дороже

В Ярославской области опять повысится стоимость коммунальных услуг. Как сообщили в правительстве региона, изменения по традиции произойдут с 1 июля. Поменяется стоимость электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения. В правительстве предупредили, что в разных районах изменение тарифов может отличаться.

— Главное, что предельный рост совокупного платежа за все коммунальные услуги с 1 июля 2020 года не должен превысить 5,6%. В среднем по Ярославской области он составит 3,6%, — отметил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. 

Если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составят более 22 процентов от совокупного дохода, можно рассчитывать на субсидию.

Как изменятся тарифы на коммуналку с 1 июля:

  • электроэнергия: для городских жителей — 3 рубля 84 копейки за один киловатт-час вместо 3 рублей 69 копеек; для сельского населения, горожан в домах, оборудованных электроплитами, и садоводческих товариществ стоимость возрастет с 2 рублей 58 копеек до 2 рублей 69 копеек;
  • теплоснабжение и горячая вода — около 3,9%;
  • холодная вода и водоотведение — около 4%;
  • природный газ, предназначенный для приготовления пищи и нагрева воды, составит 7 рублей 60 копеек за кубометр, для отопления жилья — 5 рублей 10 копеек за кубометр.

Единственный платеж, который уже изменился с 1 января, — за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причем он снизился на 2,24% по сравнению с 2019 годом. Сейчас жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора 93,54 рубля с человека, в частном секторе — 106,01 рубля с человека.

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плата за коммуналкуфинансы
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
11 янв 2020 в 20:08

не мы такие , жизнь такая ...

алекс
11 янв 2020 в 19:48

Пенсионерам по штуке прибавили и ТГК по этой штуке сразу забрала. А повысят газ и воду а чем платить? Хорошо что я топлю печку косяками и рамами с помойки а воду беру на колонке

Гость
11 янв 2020 в 19:20

Нет предела наглости мздоимцев! Их жадность - их и погубит!