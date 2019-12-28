Российским дольщикам выплатят компенсации: кому дадут деньги в Ярославской области

Застройщик строил недвижимость по проекту «Новый Ярославль» в деревне Губцево Ярославского района при участии банка и с привлечением денежных средств дольщиков. В начале 2017 года начались проблемы с финансированием и стройка встала. В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело, а 10 недостроенных жилых домов арбитражный суд включил в реестр проблемных.

Обманутые дольщики в России получат компенсации. Но не все. Выплатить деньги решили только по 92 долгостроям в 9 регионах. В этот список вошли 10 домов обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшн» в Ярославской области.

— Было заключено 240 договоров долевого участия, — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Теперь права этих дольщиков наконец-то будут восстановлены. Наблюдательный совет признал невозможность достройки этих домов в трёхлетний срок.



Расчёт стоимости квадратного метра проводит независимая компания-оценщик. Для анализа выбирают помещения, сопоставимые по техническим характеристикам и находящиеся рядом с объектом незавершенного строительства.



Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально. Но компенсация не может быть меньше уплаченной стоимости договора долевого участия. То есть, дольщики получат возмещение по текущей рыночной стоимости своей недвижимости.



Деньги дольщикам будет выплачивать «Банк ДОМ.РФ» в рублях. Оставить заявку можно через специальный сервис на сайте фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8–800 7007–214.



Перед новым годом на рынке недвижимости прибавилось активности. Причем в последние годы ярославцы предпочитают покупать квартиры в новых домах. Сколько жилья будет сдано в эксплуатацию до конца года? Как развивается городская инфраструктура в районе крупных новостроек? Насколько безопасно покупать квартиру на этапе строительства и что сулит переход на эскроу-счета? Об этом и о многом другом мы побеседовали с исполняющим обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктором Жучковым.

