«У каждого человека своя инфляция»: почему и как растут цены

Кажется, цены бегут впереди инфляции Фото: Александра Савельева

Среди финансово-экономических итогов года мы слышим такое утверждение: замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, показатели инфляции находятся вблизи или ниже 4%... Но почему официальные цифры инфляции часто кажутся нам странными и сомнительными? И почему бы не сделать так, чтобы цены не росли? Как соотносятся рост цен и процентные ставки по кредитам населению и бизнесу? Рассказать просто о сложном мы попросили управляющего отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Владимира Алексеева.



— Владимир Борисович, расскажите, что же такое инфляция и как определяется её уровень?

— Инфляция показывает, насколько за определенный период выросли цены на основные товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. В этой корзине более 500 наименований товаров и услуг. При расчете инфляции учитывается, какая доля наших расходов идет на покупку тех или иных вещей, оплату тех или иных услуг и как часто мы ими пользуемся. Например, овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, бензин и услуги ЖКХ — в числе самых весомых категорий товаров в потребительской корзине.

В России инфляцию рассчитывает Федеральная служба государственной статистики — Росстат. Росстат анализирует информацию об изменении цен и определяет уровень инфляции, например, за квартал или за год во всех российских регионах. Так, в ноябре текущего года годовая инфляция в Ярославской области составила 4,9%. Годовой темп прироста цен на продовольствие в регионе составил 3,3%. Несколько выше были темпы прироста цен на непродовольственные товары и услуги — 5,5% и 6,3% соответственно. Общероссийский показатель инфляции за прошедший месяц равен 3,5%.



— Но мы все являемся покупателями различных товаров и потребителями услуг. И у большинства создается впечатление, что цены выросли не на 4% или на 5%, а гораздо больше…

— Людям свойственно обращать внимание именно на то, что подорожало, и воспринимать как норму, если какие-то продукты не растут в цене или дешевеют. У каждого человека своя инфляция. Она зависит от многих вещей. Прежде всего, от наших предпочтений. Например, население Ярославской области потребляет больше куриного мяса и яиц, свежих огурцов и помидоров, сыра, кондитерских изделий, молочной продукции, риса и макаронных изделий, винограда, чем в среднем по России. В потребительской корзине Ярославской области одна из самых высоких в стране и доля расходов на услуги зарубежного туризма. Особым спросом пользуются поездки в Испанию, Францию и Таиланд. Динамика цен на такие товары и услуги может сильнее влиять на уровень инфляции в регионе.

По сравнению с ноябрем предыдущего года у нас подешевели картофель, капуста, морковь, свекла в связи со значительным повышением урожая овощей в Ярославской области. А вот любители шоколада и кондитерских изделий заметили некоторое ускорение годового роста цен. На это есть свои причины: повышение ставки НДС на пальмовое масло, удорожание других видов сырья. То есть картошка у нас за год может подешеветь, сгущенка подорожать, а абонентская плата за интернет остаться прежней. Статистика может не отражать наши личные предпочтения и траты, она оценивает ситуацию в целом. Кроме того, человек так устроен, что он склонен запомнить факт подорожания любимого продукта, нежели его удешевление. И, как правило, мы помним о колебании цен в каком-то коротком периоде, тогда как годовая инфляция учитывает ценовые изменения, произошедшие за год. Эти психологические причины также объясняют факт, что личная и официальная инфляция подчас не совпадают.



— А на инфляцию Банк России может как-то повлиять?

— Есть целый набор инструментов, основной из них — ключевая ставка Банка России. На инфляцию она влияет следующим образом. Допустим, ключевую ставку подняли, это вызвало рост ставок по банковским кредитам. Население и бизнес в такой ситуации менее охотно берут кредиты, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. Больше стараются сберегать, размещать на депозитах. В результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, инфляция замедляется. Если ставку понижают, кредиты становятся дешевле, люди и компании активнее кредитуются, больше тратят и инвестируют, меньше сберегают. Это также влияет на спрос, и инфляция растет. Банк России постоянно оценивает ситуацию в экономике, следит за изменением цен, прогнозирует ситуацию. И в нужный момент принимает решение об изменении или сохранении ключевой ставки на прежнем уровне с тем, чтобы удерживать инфляцию на определенном уровне, который позволяет экономике расти, гражданам — получать доход от вложений, предпринимателям — инвестировать в свой бизнес. Банк России стремится поддерживать инфляцию в стране на устойчиво низком уровне вблизи 4%



— Иными словами, это правильно, когда цены все-таки растут, но плавно и лишь на определенный процент?

— Абсолютно верно.

— А как принимается решение об изменении ключевой ставки? Что берется во внимание?

— Решение Банка России по ключевой ставке базируется на всестороннем и системном анализе актуальной информации и прогнозе основных экономических показателей в целом по стране и отдельно в каждом регионе. Причем региональный анализ крайне важен, поскольку он позволяет глубоко и подробно изучить состояние экономики и финансовых рынков в каждом субъекте РФ, а затем составить полную картину по стране. В том числе это касается изучения влияния факторов, на которые Банк России не может прямо воздействовать: внешнеэкономические условия, законодательная среда, факторы со стороны предложения товаров и услуг. Это так называемые немонетарные факторы инфляции. Для нашего региона такие факторы заметно влияют на цены мясопродуктов. Почему? Регион не обеспечивает себя мясной продукцией собственного производства и существенно зависит от ввоза из других областей. Для подробного регионального анализа Банк России взаимодействует с различными структурами. Это и органы власти в регионе, и предприятия, и банки, и страховые компании, и субъекты рынка микрофинансирования. Так, Банк России проводит мониторинг предприятий, чтобы максимально знать о тенденциях в производстве продукции, понимать ситуацию со спросом, инвестиционной активностью, финансовым положением компаний и факторами формирования цен на продукцию. К примеру, совместно со студенческими научными лабораториями Ярославского филиала Финансового университета и Ярославского государственного технического университета наши сотрудники исследуют процессы ценообразования и деловой активности в Ярославской области.

