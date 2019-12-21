Вот так шиканули! Из-за туристов инфляция в Ярославской области взлетела на первое место в ЦФО

Ярославцы наотдыхали за границей до первого места по уровню инфляции в ЦФО Фото: Александра Савельева

Главное управление Банка России по ЦФО озвучило данные об инфляции за ноябрь 2019 года. Оказалось, что из всех регионов центральной России самый большой скачок цен по сравнению с ноябрем прошлого года произошел в Ярославской области — 4,9%. Притом что в среднем в ЦФО этот показатель составил всего 3,6%, снизившись с октябрьского значения 3,9%.

Почему подешевели мясо и сахар

Специалисты банка, ссылаясь на данные Росстата, отметили, что во всем ЦФО зафиксировано замедление роста цен на целый ряд товаров и услуг.



— Снизился годовой прирост цен на продовольственные товары с 4,4% в октябре до 3,8% в ноябре. В частности, замедлились темпы роста цен на свинину и мясо птицы. Это связано прежде всего с наращиванием региональных производственных мощностей при сохранении стабильных мировых цен на мясную продукцию. Во всех областях ЦФО продолжилось удешевление сахара в связи с ростом его предложения из-за хорошего урожая сахарной свеклы в России и наличия значительных запасов прошлого года, — прокомментировали в ГУ Банка России по ЦФО.

Технику не скупают

Инфляция на непродовольственные товары замедлилась по сравнению с октябрем с 3,8% до 3,6%. Замедлился рост цен на легковые автомобили, мебель, бытовую технику и электроприборы. Специалисты объяснили это снижением объемов продаж по сравнению с прошлым годом — тогда народ скупал все это, опасаясь увеличения НДС. В связи ростом насыщенности рынка планшеты, мобильные телефоны и телевизоры в ЦФО в ноябре оказались дешевле, чем годом ранее. В сфере услугинфляция составила 3,3%.

Ярославцы тратят деньги на Испанию и Таиланд

Что же вывело Ярославскую область в лидеры роста инфляции? В банке говорят, что причина — туристические путевки.

— Наиболее значимым являлся прирост цен в сфере зарубежного туризма (туры в Испанию, Таиланд, Грецию, Китай) на фоне роста спроса населения и подорожания авиабилетов (на 10–15%), включаемых в стоимость тура, — пояснили специалисты.

То, что ярославцы скупают турпутевки за границу активнее сограждан из других областей, подтвердили и в отделении Банка России по Ярославской области.

— По данным Росстата, по удельному весу услуг в сфере зарубежного туризма Ярославская область занимает третье место среди регионов ЦФО после Москвы и Московской области. По удельному весу поездок в Испанию в региональной потребительской корзине Ярославская область занимает второе место в ЦФО после Московской области, по удельному весу поездок в Таиланд — третье место после Московской и Ивановской областей. С учетом этого рост цен на туры в указанных направлениях вносит существенный вклад в ускорение инфляции в регионе, — утверждают специалисты.



Остается только гадать, для чего ярославцы скупали путевки в ноябре. Возможно, на предстоящие новогодние каникулы.