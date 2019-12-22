«Нам приходится выживать»: 20-летние рассказали, какой ценой достаются деньги

Ярославцы поговорили о возможности получить квартиру во времена СССР и сейчас

— Мне 23 года, — рассказала читательница 76.RU. — Родственников нет, работаю с утра до ночи в пятидневку. От работы живу далеко: уезжаю в 6 приезжаю в 20:00, и так каждый день. Зарплата 20 тысяч рублей. На дорогу уходит 5 тысяч, квартира зимой — 8 тысяч. Если помочь есть кому, то и жить можно, а так... Вертись как хочешь. Выживай.

Авторская колонка Людмилы Дисковой о том, как молодёжь вынуждена зарабатывать, пропуская саму жизнь, вызвала живой отrлик. Мы обратили внимание, что на сайте и в соцсетях очень много комментариев на эту тему. Ну что ж, спор поколений вечен!

После комментария этой девушки нашлись те, кто решил упрекнуть молодых людей в бездействии.



— Только почему-то молодёжи нет ни на одной протестной акции. Плюс ко всему они ещё и пассивны, что несвойственно своему возрасту. Мертвяк, — написал читатель.



В колонке Людмила Дискова рассказала о том, что раньше, чтобы получить квартиру, не обязательно надо было брать ипотеку, но и тут читатели нашли брешь. Они рассказали, что и раньше было непросто.



— Автор умалчивает, что на квартиру надо было пахать 15–20 лет. И к 40 таки её получить, а до этого мыкаться по родителям. Так что не надо о тяжёлой жизни молодёжи, ничего принципиально не изменилось, — написал пользователь, который захотел остаться анонимным.



На это он получил шквал ответов о том, что, несмотря на этот факт, работу в СССР было найти гораздо проще.



— Надо уметь не просто «работать», надо уметь «зарабатывать»: учиться, повышать квалификацию, выбирать профессию востребованную, в общем головой думать... А не стоять с грустным видом за кассой за 20 тысяч, — предложила выход из положения читательница Дарья.

