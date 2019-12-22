22 декабря воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС +0°С
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Экономика

«Нам приходится выживать»: 20-летние рассказали, какой ценой достаются деньги

Публикуем подборку мнений ярославцев

2 596
12 Обсудить

Поделиться

Ярославцы поговорили о возможности получить квартиру во времена СССР и сейчас

Ярославцы поговорили о возможности получить квартиру во времена СССР и сейчас

Авторская колонка Людмилы Дисковой о том, как молодёжь вынуждена зарабатывать, пропуская саму жизнь, вызвала живой отrлик. Мы обратили внимание, что на сайте и в соцсетях очень много комментариев на эту тему. Ну что ж, спор поколений вечен!

Сегодня публикуем самые яркие мнения:

— Мне 23 года, — рассказала читательница 76.RU. — Родственников нет, работаю с утра до ночи в пятидневку. От работы живу далеко: уезжаю в 6 приезжаю в 20:00, и так каждый день. Зарплата 20 тысяч рублей. На дорогу уходит 5 тысяч, квартира зимой — 8 тысяч. Если помочь есть кому, то и жить можно, а так... Вертись как хочешь. Выживай.

После комментария этой девушки нашлись те, кто решил упрекнуть молодых людей в бездействии.

— Только почему-то молодёжи нет ни на одной протестной акции. Плюс ко всему они ещё и пассивны, что несвойственно своему возрасту. Мертвяк, — написал читатель.

В колонке Людмила Дискова рассказала о том, что раньше, чтобы получить квартиру, не обязательно надо было брать ипотеку, но и тут читатели нашли брешь. Они рассказали, что и раньше было непросто.

— Автор умалчивает, что на квартиру надо было пахать 15–20 лет. И к 40 таки её получить, а до этого мыкаться по родителям. Так что не надо о тяжёлой жизни молодёжи, ничего принципиально не изменилось, — написал пользователь, который захотел остаться анонимным.

На это он получил шквал ответов о том, что, несмотря на этот факт, работу в СССР было найти гораздо проще.

— Надо уметь не просто «работать», надо уметь «зарабатывать»: учиться, повышать квалификацию, выбирать профессию востребованную, в общем головой думать... А не стоять с грустным видом за кассой за 20 тысяч, — предложила выход из положения читательница Дарья.

Есть и те, кто считает, что нет у современной молодежи никаких перспектив на благополучное существование.

— У молодёжи нет никаких перспектив. Остаётся либо отсюда совсем свалить либо скурвиться и как-то встроиться в воровскую пирамиду, прилепившись к каким-нибудь чиновникам или силовикам, — считает анонимный читатель.

Как считаете, можно ли сейчас и зарабатывать хорошо и жить в свое удовольствие?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 4
    • СМЕХ 1
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    работазарплата
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (12)

    Тина
    22 дек 2019 в 11:03

    Возможностей у молодежи, особенно в провинции, очень мало. И не надо только сказок про без инициативность, не созданы государством условия для развития бизнеса и мест рабочих , где можно было бы работать и делать карьеру тоже, как не было, так и нет. Поэтому выживают часто, как собственно 50 процентов или даже больше , всего населения.

    ДРУЖБА
    22 дек 2019 в 11:09

    скажу .что нужно иметь мозги и желание.что есть не у всех.да и прививать эту жизнь нужно начинать в семье обязательно .ну и конечно в школах .а не ЕГЭ спрашивать

    Гость
    22 дек 2019 в 11:01

    Хорошо что я переезжаю в Москву , здесь пусть мэр Волков работает за 20 тысяч