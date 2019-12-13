Эксперты рассказали, на сколько в следующем году вырастут зарплаты ярославцев

Эксперты Финансового университета при правительстве Российской Федерации сделали прогноз, на сколько вырастут в следующем году зарплаты. — Реальная зарплата — номинальный прирост заработной платы за вычетом инфляции — будет расти. По нашим оценкам, можно ожидать роста реальной зарплаты на 2,5%, — рассказали финансисты. — Города с населением более 250 тысяч человек, где можно ожидать наибольшего роста реальной зарплаты, — это Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома.

В Ярославле, Тольятти и Чите ожидается самый большой рост зарплат — на 3,8%. Меньше всего, по прогнозам экспертов Финансового университета, зарплата вырастет в Хабаровске — всего на 1,5%.



Не стоит думать, что в следующем году на прибавку можно будет пошиковать — по прогнозам, вырастет и потребительская инфляция — на 5%.



Реальные доходы населения в 2020 году будут стагнировать около нулевой отметки. Нельзя исключать некоторого снижения реальных доходов, говорят в Финансовом университете.

