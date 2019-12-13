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Экономика

Эксперты рассказали, на сколько в следующем году вырастут зарплаты ярославцев

Финансисты спрогнозировали, чего ждать в 2020 году

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В Ярославле, Чите и Тольятти прогнозируют самый большой рост зарплат

В Ярославле, Чите и Тольятти прогнозируют самый большой рост зарплат

Эксперты Финансового университета при правительстве Российской Федерации сделали прогноз, на сколько вырастут в следующем году зарплаты.

— Реальная зарплата — номинальный прирост заработной платы за вычетом инфляции — будет расти. По нашим оценкам, можно ожидать роста реальной зарплаты на 2,5%, — рассказали финансисты. — Города с населением более 250 тысяч человек, где можно ожидать наибольшего роста реальной зарплаты, — это Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома. 

В Ярославле, Тольятти и Чите ожидается самый большой рост зарплат — на 3,8%. Меньше всего, по прогнозам экспертов Финансового университета, зарплата вырастет в Хабаровске — всего на 1,5%. 


Не стоит думать, что в следующем году на прибавку можно будет пошиковать — по прогнозам, вырастет и потребительская инфляция — на 5%.

Реальные доходы населения в 2020 году будут стагнировать около нулевой отметки. Нельзя исключать некоторого снижения реальных доходов, говорят в Финансовом университете. 

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зарплата
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
13 дек 2019 в 09:43

прочитал только заголовок и не стал читать бред, написанный ниже.
хочу задать один вопрос к экспертам:
когда (не говорю "если", говорю "когда"), в конце года выяснится, что роста ЗП не было, эксперты готовы, выполнить обещание, ныне присного президента, и в подтверждении своей компетенции, пообещать и сдержать обещание: лечь на рельсы?
или это как и обещание загробной жизни?
все обещают но, ни кто, не отвечает за неисполнение обещаний.

гость
13 дек 2019 в 09:37

Вот такие у нас эксперты,ничего не могут спрогнозировать,а заплату дайте им.😉Что то и бюджетников не жалуют,наоборот ужесточают и сокращают.Говорят ввели жёсткий контроль,обед строго с 12,до 12-45,а кто на две минуты опоздал,объяснительную самому ... на стол.Ну только если в Химках прибавится,то может быть.

алекс
13 дек 2019 в 08:52

Такие прогнозы можно делать только для бюджетников. Зарплата работников частных предприятий прогнозам не поддаётся. Всё зависит от спроса на продукцию этого предприятия. Сегодня вашу продукцию берут а завтра как отрезало И откуда возьмётся повышение зарплаты?