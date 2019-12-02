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Экономика

У некоторых и по 100 тысяч: сколько зарабатывают ярославцы

В общероссийском рейтинге зарплат регион оказался ближе к концу

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Ярославль оказался на 51-м месте по уровню зарплат

Ярославль оказался на 51-м месте по уровню зарплат

Ярославская область попала на 51-е место из 85 регионов России по уровню зарплат, по данным РИА «Рейтинг». А это значит, что у нас ситуация с деньгами ниже среднего.

Половина жителей региона получает зарплату в диапазоне от 19 до 40 тысяч, средний уровень дохода среднестатистического работника — 28 тысяч рублей. Больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают только 2% жителей. Зато у 15,2% доход меньше 15 тысяч.

— Оценка доли работающих с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч рублей произведена на основе данных Росстата по средним зарплатам за 12 месяцев — с сентября 2018 года по август 2019 года и распределению заработной платы по крупным и средним организациям, — сообщили составители рейтинга.

В среднем по России зарплаты больше 100 тысяч получают 7% жителей, меньше 15 тысяч — 11%. У большинства россиян, судя по данным рейтинга, доходы колеблются от 20 до 52 тысяч.

Кстати, в рейтинге по качеству жизни Ярославль оценили на троечку.

А какая у вас зарплата?

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    рейтингзарплата
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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Вася
    2 дек 2019 в 18:17

    За чертой бедности

    2 дек 2019 в 17:08

    Все зависит от желания работать и развиваться! Зная себя, скажу что могу и 200к заработать занимаясь любимым делом, но мне лень 30-50к меня более чем устраивает (по 3-5 часов в день работая).

    Ленин В.И.
    2 дек 2019 в 15:37

    Странная аудитория данного сайта.