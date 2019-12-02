У некоторых и по 100 тысяч: сколько зарабатывают ярославцы

Ярославская область попала на 51-е место из 85 регионов России по уровню зарплат, по данным РИА «Рейтинг». А это значит, что у нас ситуация с деньгами ниже среднего.



Половина жителей региона получает зарплату в диапазоне от 19 до 40 тысяч, средний уровень дохода среднестатистического работника — 28 тысяч рублей. Больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают только 2% жителей. Зато у 15,2% доход меньше 15 тысяч.



— Оценка доли работающих с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч рублей произведена на основе данных Росстата по средним зарплатам за 12 месяцев — с сентября 2018 года по август 2019 года и распределению заработной платы по крупным и средним организациям, — сообщили составители рейтинга.

