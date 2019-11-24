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Экономика

«Мама не может позволить себе того, что хочется»: ярославцы рассказали, какую пенсию получают

Люди рассуждают, можно ли жить и иметь хорошее здоровье на эти деньги

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Наши бабушки умеют экономить

Наши бабушки умеют экономить

Ярославльстат опубликовал данные — какую пенсию получают жители региона. конечно, цифра усреднённая, высчитанная с учетом разных выплат ярославцев. А все же интересно сравнить с ней реальные цифры. В комментариях под публикацией ярославцы поделились своими данными — сколько получают они сами, их родители. И мыслями по поводу того, как можно прожить на эти деньги.

Сергей Канатьев: 

— Моя мама получает пенсию 11 с копейками и жилищную субсидию на оплату ЖКХ. Очень экономно относится ко всему, и поэтому на все хватает и остается, что в копилочку убрать.

An Шашина:

— Сергей, моя тоже так ухитряется жить и подружкам одалживать понемножку. Но я знаю, что ей частенько хочется того, чего она себе позволить не сможет с такой пенсией. Наши мамочки умеют быть скромными, но это не значит, что так и должно быть, ведь и нас ждет такое будущее!

Инесса Петрушкина:

— Всю жизнь вкалывать, чтобы в старости экономно жить, впроголодь... Учитывая, что люди в старости имеют много заболеваний, им макарошки противопоказаны,. Им нужна красная рыбка, оливковое масло, грецкие орешки и так далее, продукты не дешевые, чтобы поддержать свое здоровье.

Гость:

— Год на пенсии, в августе прибавка составила 70 рублей, пенсия 11 тысяч. Работаю. Если не буду работать, пенсия будет 12 тысяч. У нас на работе несколько человек — пенсионеры, 14 тысяч нет ни одного. Зарплату за несколько лет прибавили на 200 рублей. Работодатель — крупная компания.

Гость:

— У меня пенсия 15 400 + ветеранские 446, коммуналка за октябрь — 2600. 1200 вернули как ветерану труда. Работаю, 4-дневка, зарплата 30 000, подоходный налог возвращают, живу один в 31,4 м.

Руслан Ловец:

— Да чтоб наше правительство при старости получало столько же!

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КОММЕНТАРИИ (1)

Иван
24 ноя 2019 в 10:35

Ну, и? Когда толпой СССР ломали, а потом толпой за Путина голосовали, думали что-то по другому будет?