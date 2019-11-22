Подозревают в отмывании преступных денег: Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

— Банк России принял такое решение, так как «Кредпромбанк» допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Проводила сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием. Нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, В связи с этим регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, — сообщили в пресс-службе Банка России.

По данным сервиса «Контур.Фокус», уставной капитал банка составлял 284 миллиона рублей. В Центробанке отмечают, что по величине активов «Кредпромбанк» занимал 344-е место в банковской системе России.



Сейчас в банке введена временная администрация. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.



Вклады в банке были застрахованы, поэтому вкладчики смогут вернуть свои вложения и проценты по ним, но в размере, не превышающем 1,4 миллиона рублей. Выплату денег будет курировать государственное «Агентство по страхованию вкладов». До 28 ноября на конкурсной основе оно выберет банки-агенты, которые будут принимать заявления вкладчиков и выплачивать им деньги.



— Выплаты начнутся не позднее 6 декабря 2019 года. Чуть позже мы разместим на сайте официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам, — уточнили в Агентстве по страхованию вкладов.



В агентстве добавили, что заявления на выплату страхового возмещения можно подавать в течение всего срока ликвидации банка, который составляет не меньше года.

