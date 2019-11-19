Банк России покажет ярославцам деньги

Случилось: ярославцам покажут то, что они давно хотят видеть в большом количестве. Это деньги. Банк России в Ярославле приглашает жителей посмотреть на них.

— Деньги, помимо их утилитарного свойства — быть платежным средством, являются бесценным источником информации о нашей стране, отражением вех и событий, достижений и фактов истории. Смотрите, изучайте, находите для себя массу интересного, — даёт совет управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.



Правда, речь идёт только об изображении необычных монет на выставке «Магия театра». Она будет открыта до 15 декабря в концертно-зрелищном центре «Миллениум», где показаны фотографии памятных монет Банка России с образами великих балерин и сценами из спектаклей.