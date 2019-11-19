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Банк России покажет ярославцам деньги

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На выставке покажут изображения денег

На выставке покажут изображения денег

Случилось: ярославцам покажут то, что они давно хотят видеть в большом количестве. Это деньги. Банк России в Ярославле приглашает жителей посмотреть на них. 

— Деньги, помимо их утилитарного свойства — быть платежным средством, являются бесценным источником информации о нашей стране, отражением вех и событий, достижений и фактов истории. Смотрите, изучайте, находите для себя массу интересного, — даёт совет управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Правда, речь идёт только об изображении необычных монет на выставке «Магия театра». Она будет открыта до 15 декабря в концертно-зрелищном центре «Миллениум», где показаны фотографии памятных монет Банка России с образами великих балерин и сценами из спектаклей. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 ноя 2019 в 18:39

Лучше бы отдал все потерянные сбережения граждан, а также простил все долги!