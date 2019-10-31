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Экономика

В 2020 году в Ярославской области повысится плата за услуги ЖКХ

Средний рост по региону составит 3,6%

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В Ярославской области тарифы ЖКХ вырастут во втором полугодии 2020 года

В Ярославской области тарифы ЖКХ вырастут во втором полугодии 2020 года

Стало известно, на сколько в 2020 году вырастет плата за коммунальные услуги в Ярославской области. Цифра прописана в постановлении правительства России, выпущенном 29 октября. Судя по документу, коммунальные тарифы повысятся один раз — во втором полугодии (скорее всего, по традиции, это произойдет с 1 июля).

В Ярославской области средний рост платы жителей составит 3,6%. То есть если сейчас вы за «коммуналку» платите 4000 рублей, то будете платить 4144 рубля.

— Самый высокий рост платы в России ожидается в Чечне — 6,5%, а самый низкий — в Ненецком автономном округе — 2,4%. У соседних с Ярославской областью регионов ожидаемый рост платы соизмерим с нашим: в Вологодской, Ивановской, Тверской, Владимирской областях — 3,6%, в Костромской — 4%, в Московской — 4,1%, — сказано в документе.

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тарифыЖКХ2020

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Деолигия
    31 окт 2019 в 12:04

    Ну наконец то, надо же африканским друзьям денежкой помочь...

    Гость
    31 окт 2019 в 12:12

    А что у нас улучшилось за эти деньги, если не секрет? Коммунальщики не хотят перед горожанами отчитаться о годовых затратах и их обоснованности? А то вот взялись за опсосов - и внезапно выяснилось, что внутрироссийского роуминга десяток лет уже не должно быть. Прямо "а чо, так можно было?" Может и тут, если за гриву коммунальщиков потрясти, внезапно выяснится, что цены на коммуналку можно вдвое сократить? Помнится, у нас у всех поставили счётчики для экономии воды, поставили сберегающие лампы, сообщили об избытке электроэнергии у производителей - так почему цена только стабильно растёт? А я просто напомню, что за 10 лет при повышении на 4% цена вырастает в полтора раза. Отсюда и вопрос - как так? Вместо снижения расходов при экономии мы внезапно получили полуторное повышение. Никто ничего нам объяснить не хочет?

    Гость
    31 окт 2019 в 13:13

    Жулики и воры что у власти добейте поскорее этот народ и страну.