В 2020 году в Ярославской области повысится плата за услуги ЖКХ

Стало известно, на сколько в 2020 году вырастет плата за коммунальные услуги в Ярославской области. Цифра прописана в постановлении правительства России, выпущенном 29 октября. Судя по документу, коммунальные тарифы повысятся один раз — во втором полугодии (скорее всего, по традиции, это произойдет с 1 июля).



В Ярославской области средний рост платы жителей составит 3,6%. То есть если сейчас вы за «коммуналку» платите 4000 рублей, то будете платить 4144 рубля.



— Самый высокий рост платы в России ожидается в Чечне — 6,5%, а самый низкий — в Ненецком автономном округе — 2,4%. У соседних с Ярославской областью регионов ожидаемый рост платы соизмерим с нашим: в Вологодской, Ивановской, Тверской, Владимирской областях — 3,6%, в Костромской — 4%, в Московской — 4,1%, — сказано в документе.

