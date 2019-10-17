Ярославцы получат 27 миллионов по президентским грантам: кто и на что потратит деньги

18 ярославских некоммерческих организаций в этом году получат существенную материальную поддержку в виде президентских грантов. Общая сумма, которая им будет выделена, составляет около
— Очень важно, что девять из наших проектов-победителей получили поддержку впервые, — сказал заместитель губернатора Андрей Шабалин. — Это означает, что некоммерческие организации, которые их представили, смогли дорасти до реализации крупномасштабных, оцененных инициатив. В целом в Ярославской области процент побед среди НКО на конкурсе президентских грантов выше, чем в среднем по России: поддержку получает каждый четвертый проект.
За два с половиной года некоммерческие организации региона направили на шесть конкурсов Фонда президентских грантов
Кто и на что получит деньги
На необычные спектакли и мероприятия:
- спортивный клуб ветеранов и любителей активных видов спорта Ярославского муниципального округа «Физкультурник» — на создание инклюзивного конно-драматического театра-школы «Белая лошадка». Сумма гранта: 2 926 602 рубля;
- православная гимназия — пансион Свято-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка — на гастроли по России духового оркестра кадетского корпуса с репертуаром произведений мирового музыкального искусства в честь
75-летияПобеды. Сумма гранта: 2 189 727 рублей;
- Рыбинский музей адмирала Федора Ушакова — на организацию передвижного живого урока истории «Начало пути. Из варяг в персы» к
950-летиюРыбинска, которое будет отмечаться в 2021 году. Сумма гранта: 488 360 рублей;
- общественная организация женщин Рыбинска — на создание совместного с Рыбинским театром кукол спектакля «Мои любимые игрушки» для детей до трех лет. Сумма гранта:
675 838 рублей.
В помощь животным:
- благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела» — на стерилизацию бездомных животных. Сумма гранта:
1 461 186 рублей;
- центр реабилитации и адаптации животных «Верность» — на благотворительный фестиваль «Верность». Сумма гранта:
2 198 880 рублей;
- общество защиты животных «Вольные кони» — на проект по профилактике жестокого обращения с животными «Соседи по Планете». Сумма гранта:
1 949 545 рублей;
- спортивно-кинологический клуб «Акела» — на создание академии ответственного собаководства. Сумма гранта:
497 828 рублей.
На просвещение:
- Ассоциация юристов России — на правовое просвещение жителей Ярославской области по теме защиты прав детей и молодежи. Сумма гранта:
1 715 834 рублей;
- организация, занимающаяся поиском пропавших людей «ЯрСпас», — на профилактический проект по детской безопасности «Безопасное детство». Сумма гранта:
1 072 440 рублей;
- Единый молодежный союз — на ресурсный центр Восточного партнерства по межкультурному и межнациональному взаимодействию Сумма гранта:
904 708 рублей;
- агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья» — на создание Института приемной семьи с программой повышения компетенции, поддержки и сопровождения состоявшихся приемных родителей, усыновителей и опекунов. Сумма гранта:
1 699 842 рубля;
- организация «Народный университет» — на создание школы долголетия для пожилых людей Сумма гранта:
795 247 рублей;
- организация «Духовное здоровье народа — "Здрава"» — на создание психолого-педагогического курса по избавлению от химических зависимостей для заключенных. Сумма гранта:
954 970 рублей;
- Ярославское общество русской словесности — на создание школы русской словесности — 2020. Сумма гранта:
494 693 рубля;
- музей «Рыбинские рыбы» — на создание исторической экспозиции «Неизвестная Молога — русская Атлантида». Сумма гранта:
4 182 209 рублей;
- Областной союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений — на организацию Школы садоводов в Ярославле. Сумма гранта:
363 261 рубль;
- Фонд поддержки и развития общественно полезных и социально значимых проектов и инициатив «Благо дарю» — на продолжение проекта по патриотическому воспитанию школьников «Наша память». Сумма гранта:
2 274 435 рублей.