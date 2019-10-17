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Ярославцы получат 27 миллионов по президентским грантам: кто и на что потратит деньги

Мы смогли дорасти до крупномасштабных проектов

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Президентские гранты потратят в основном на помощь и просвещение

Президентские гранты потратят в основном на помощь и просвещение

18 ярославских некоммерческих организаций в этом году получат существенную материальную поддержку в виде президентских грантов. Общая сумма, которая им будет выделена, составляет около 27 миллионов рублей.

— Очень важно, что девять из наших проектов-победителей получили поддержку впервые, — сказал заместитель губернатора Андрей Шабалин. — Это означает, что некоммерческие организации, которые их представили, смогли дорасти до реализации крупномасштабных, оцененных инициатив. В целом в Ярославской области процент побед среди НКО на конкурсе президентских грантов выше, чем в среднем по России: поддержку получает каждый четвертый проект.

За два с половиной года некоммерческие организации региона направили на шесть конкурсов Фонда президентских грантов 410 проектов, 105 из них стали победителями. Им было выделено более 160 миллионов рублей.

Кто и на что получит деньги

На необычные спектакли и мероприятия:

  • спортивный клуб ветеранов и любителей активных видов спорта Ярославского муниципального округа «Физкультурник» — на создание инклюзивного конно-драматического театра-школы «Белая лошадка». Сумма гранта: 2 926 602 рубля;
  • православная гимназия — пансион Свято-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка — на гастроли по России духового оркестра кадетского корпуса с репертуаром произведений мирового музыкального искусства в честь 75-летия Победы. Сумма гранта: 2 189 727 рублей;
  • Рыбинский музей адмирала Федора Ушакова — на организацию передвижного живого урока истории «Начало пути. Из варяг в персы» к 950-летию Рыбинска, которое будет отмечаться в 2021 году. Сумма гранта: 488 360 рублей;
  • общественная организация женщин Рыбинска — на создание совместного с Рыбинским театром кукол спектакля «Мои любимые игрушки» для детей до трех лет. Сумма гранта: 675 838 рублей.

В помощь животным:

  • благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела» — на стерилизацию бездомных животных. Сумма гранта: 1 461 186 рублей;
  • центр реабилитации и адаптации животных «Верность» — на благотворительный фестиваль «Верность». Сумма гранта: 2 198 880 рублей;
  • общество защиты животных «Вольные кони» — на проект по профилактике жестокого обращения с животными «Соседи по Планете». Сумма гранта: 1 949 545 рублей;
  • спортивно-кинологический клуб «Акела» — на создание академии ответственного собаководства. Сумма гранта: 497 828 рублей.

На просвещение:

  • Ассоциация юристов России — на правовое просвещение жителей Ярославской области по теме защиты прав детей и молодежи. Сумма гранта: 1 715 834 рублей;
  • организация, занимающаяся поиском пропавших людей «ЯрСпас», — на профилактический проект по детской безопасности «Безопасное детство». Сумма гранта: 1 072 440 рублей;
  • Единый молодежный союз — на ресурсный центр Восточного партнерства по межкультурному и межнациональному взаимодействию Сумма гранта: 904 708 рублей;
  • агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья» — на создание Института приемной семьи с программой повышения компетенции, поддержки и сопровождения состоявшихся приемных родителей, усыновителей и опекунов. Сумма гранта: 1 699 842 рубля;
  • организация «Народный университет» — на создание школы долголетия для пожилых людей Сумма гранта: 795 247 рублей;
  • организация «Духовное здоровье народа — "Здрава"» — на создание психолого-педагогического курса по избавлению от химических зависимостей для заключенных. Сумма гранта: 954 970 рублей;
  • Ярославское общество русской словесности — на создание школы русской словесности — 2020. Сумма гранта: 494 693 рубля;
  • музей «Рыбинские рыбы» — на создание исторической экспозиции «Неизвестная Молога — русская Атлантида». Сумма гранта: 4 182 209 рублей;
  • Областной союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений — на организацию Школы садоводов в Ярославле. Сумма гранта: 363 261 рубль;
  • Фонд поддержки и развития общественно полезных и социально значимых проектов и инициатив «Благо дарю» — на продолжение проекта по патриотическому воспитанию школьников «Наша память». Сумма гранта: 2 274 435 рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    пессимист
    17 окт 2019 в 16:52

    Сплошная шляпа.