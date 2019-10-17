Ярославцы получат 27 миллионов по президентским грантам: кто и на что потратит деньги

18 ярославских некоммерческих организаций в этом году получат существенную материальную поддержку в виде президентских грантов. Общая сумма, которая им будет выделена, составляет около 27 миллионов рублей.



— Очень важно, что девять из наших проектов-победителей получили поддержку впервые, — сказал заместитель губернатора Андрей Шабалин. — Это означает, что некоммерческие организации, которые их представили, смогли дорасти до реализации крупномасштабных, оцененных инициатив. В целом в Ярославской области процент побед среди НКО на конкурсе президентских грантов выше, чем в среднем по России: поддержку получает каждый четвертый проект.

