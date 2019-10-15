Монахиня vs депутат: можно ли ремонтировать храмы за счёт бюджета? Аргументы сторон

На ремонт Толгского монастыря планируют выделить из федерального бюджета около 55 миллионов рублей. Bокруг этой идеи вдруг вспыхнул спор — а надо ли бюджетные деньги тратить на реставрацию храмов? Дискуссию начала депутат-коммунист Наталия Бобрякова. Её такое расходование бюджета возмутило. Депутат муниципалитета взывала к аргументам, что церковь отделена от государства и не все налогоплательщики — православные. С ответом выступила монахиня Екатерина Парунян, которая служит главным редактором в Ярославской епархии — она упирала на то, что средства вкладываются в памятники, но не в содержание общин.
В комментариях развернулась война за души и бюджетные средства. Кто прав в этом непростом споре? Публикуем мнения читателей 76.RU.
Волга
— Без веры в бога, своей культуры, уважения к своему народу мы станем первобытным стадом. Деньги на восстановление исторических построек, что создали предки русского народа, нужно выделять.
Гость
— Бог — наше всё! Мне не жалко моих налогов на Толгский монастырь! Лишь бы сделали качественно ещё, а не как всегда...
Айтишкин
— С одной стороны, депутат прав, но если рассматривать Толгский монастырь как часть культурного центра, то это хороший шаг. Ярославль — город церквей, другого тут просто нет, а православные-то и едут на всякие экскурсии к нам. Так почему бы не создать еще одну туристическую точку, которая будет пополнять казну города? До Толги можно будет потом пускать отдельные трамвайчики с туристами.
Василий
— Хотелось бы напомнить, что Толгский монастырь — это ещё и памятник архитектуры, который посещают многочисленные группы туристов. С какого перепуга его должны монахи содержать и лишь за счет пожертвований?
Лучик добра
— Люди не против восстановления храмов, они против восстановления за счет протекающих крыш в школах, замерзающих больных в заплесневелых палатах...
Гость
— А вот я как налогоплательщик не хочу, чтобы мои деньги шли на реставрацию этого. Пусть лучше отремонтируют или построят соцобъекты для населения, тот же детский сад. Пусть объявят сбор, кто что подаст, на то и реставрируют. Это не первоочередная важность для населения города.
Гость
— Тогда по справедливости надо помогать всем конфессиям, которые официально разрешены в нашем государстве. Ведь верующие других направлений — такие же граждане, которые платят налоги в государстве. Но вера-то у них другая. Где помощь им?
Mel
— Вы можете не верить в бога, не быть христианином, но должны уважать и чтить историю и дела рук своих дедов! Давайте не превращаться в свиней! Памятники истории и культуры должны быть сохранены. Этот депутат совершает огромную ошибку, призывая плюнуть на красоту истории в угоду обыденности и утилитарным функциям. Представьте города без храмов, без культурных памятников, хотите стереть с лица земли творения наших предков? Интересно ли будет жить в таком городе без истории?