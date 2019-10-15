Монахиня vs депутат: можно ли ремонтировать храмы за счёт бюджета? Аргументы сторон

На ремонт Толгского монастыря планируют выделить из федерального бюджета около 55 миллионов рублей. Bокруг этой идеи вдруг вспыхнул спор — а надо ли бюджетные деньги тратить на реставрацию храмов? Дискуссию начала депутат-коммунист Наталия Бобрякова. Её такое расходование бюджета возмутило . Депутат муниципалитета взывала к аргументам, что церковь отделена от государства и не все налогоплательщики — православные. С ответом выступила монахиня Екатерина Парунян, которая служит главным редактором в Ярославской епархии — она упирала на то, что средства вкладываются в памятники, но не в содержание общин .

В комментариях развернулась война за души и бюджетные средства. Кто прав в этом непростом споре? Публикуем мнения читателей 76.RU.

Волга



— Без веры в бога, своей культуры, уважения к своему народу мы станем первобытным стадом. Деньги на восстановление исторических построек, что создали предки русского народа, нужно выделять.



Гость



— Бог — наше всё! Мне не жалко моих налогов на Толгский монастырь! Лишь бы сделали качественно ещё, а не как всегда...



Айтишкин



— С одной стороны, депутат прав, но если рассматривать Толгский монастырь как часть культурного центра, то это хороший шаг. Ярославль — город церквей, другого тут просто нет, а православные-то и едут на всякие экскурсии к нам. Так почему бы не создать еще одну туристическую точку, которая будет пополнять казну города? До Толги можно будет потом пускать отдельные трамвайчики с туристами.

Василий



— Хотелось бы напомнить, что Толгский монастырь — это ещё и памятник архитектуры, который посещают многочисленные группы туристов. С какого перепуга его должны монахи содержать и лишь за счет пожертвований?

