Тратим больше, чем имеем: мэрия отчиталась о расходах бюджета Ярославля

Чиновники городской администрации практически в режиме онлайн показали, как мы живём. К 1 октября свели расходы и доходы бюджета Ярославля, и выяснилось, что тратит город больше, чем зарабатывает.

— В бюджет города поступило 14 миллиардов рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 1%, — говорят в мэрии Ярославля. — Расходы произведены на 14,3 миллиарда рублей.



То есть на 300 миллионов больше, чем у нас есть. Большая часть средств ушла на основные обязательства города — в сферу образования (6,88 миллиарда рублей). Ещё 1,89 миллиарда рублей потратили на городское хозяйство, 2,7 миллиарда рублей — на социальную поддержку населения. Дальше из крупных расходов шли: