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Экономика

Тратим больше, чем имеем: мэрия отчиталась о расходах бюджета Ярославля

На что тратили целый год

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К концу года в бюджете города образуются дыры

К концу года в бюджете города образуются дыры

Чиновники городской администрации практически в режиме онлайн показали, как мы живём. К 1 октября свели расходы и доходы бюджета Ярославля, и выяснилось, что тратит город больше, чем зарабатывает. 

— В бюджет города поступило 14 миллиардов рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 1%, — говорят в мэрии Ярославля. — Расходы произведены на 14,3 миллиарда рублей. 

То есть на 300 миллионов больше, чем у нас есть. Большая часть средств ушла на основные обязательства города — в сферу образования (6,88 миллиарда рублей). Ещё 1,89 миллиарда рублей потратили на городское хозяйство, 2,7 миллиарда рублей — на социальную поддержку населения. Дальше из крупных расходов шли: 

  • на культуру — 634 миллиона рублей;
  • на физкультуру и спорт — 605 миллионов рублей;
  • на финансовую систему (департамент финансов) — 459 миллионов рублей; 
  • на мэрию Ярославля — 363,4 миллиона рублей;
  • на работу в градостроительной сфере — 372 миллиона рублей.

Для справки: госдолг Ярославля в 2019 году достиг почти семи миллиардов рублей, или собственного размера бюджета города на год. Проблемы с долгами начались у города с момента празднования тысячелетия, с тех пор на протяжении почти десяти лет город брал кредиты. Попытки сэкономить на распродаже муниципальных зданий, рынков, троллейбусного депо не помогают вылезти из долговой ямы. И город собирается взять кредит ещё.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    10 окт 2019 в 07:12

    Судя по тому,что творится в городе думал,что живем в режиме строгой экономии