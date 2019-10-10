Тратим больше, чем имеем: мэрия отчиталась о расходах бюджета Ярославля

Чиновники городской администрации практически в режиме онлайн показали, как мы живём. К 1 октября свели расходы и доходы бюджета Ярославля, и выяснилось, что тратит город больше, чем зарабатывает.
— В бюджет города поступило 14 миллиардов рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 1%, — говорят в мэрии Ярославля. — Расходы произведены на 14,3 миллиарда рублей.
То есть на 300 миллионов больше, чем у нас есть. Большая часть средств ушла на основные обязательства города — в сферу образования (6,88 миллиарда рублей). Ещё 1,89 миллиарда рублей потратили на городское хозяйство, 2,7 миллиарда рублей — на социальную поддержку населения. Дальше из крупных расходов шли:
- на культуру — 634 миллиона рублей;
- на физкультуру и спорт — 605 миллионов рублей;
- на финансовую систему (департамент финансов) — 459 миллионов рублей;
- на мэрию Ярославля — 363,4 миллиона рублей;
- на работу в градостроительной сфере — 372 миллиона рублей.
Для справки: госдолг Ярославля в 2019 году достиг почти семи миллиардов рублей, или собственного размера бюджета города на год. Проблемы с долгами начались у города с момента празднования тысячелетия, с тех пор на протяжении почти десяти лет город брал кредиты. Попытки сэкономить на распродаже муниципальных зданий, рынков, троллейбусного депо не помогают вылезти из долговой ямы. И город собирается взять кредит ещё.