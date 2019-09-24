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«Неплохо живём»: ярославцы рассказали, какую зарплату получают на самом деле

Публикуем итоги опроса

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Похоже, ярославцы умеют как следует подзаработать

Похоже, ярославцы умеют как следует подзаработать

Агентство РИА «Рейтинг» совместно с Росстатом опубликовали исследование российских регионов по динамике зарплаты в первом полугодии 2019 года. У Ярославской области динамика грустная — рост зарплаты всего 5,1%. Указана была и среднемесячная зарплата по региону — 30 139 рублей.

В нашей группе во «ВКонтакте» мы опросили ярославцев, а сколько получают на работе они на самом деле? Опрос сделали анонимным.

И вот итоги: почти у половины опрошенных зарплата чуть-чуть не дотягивает до среднестатистической. 

Вариант «Получаю от 15 до 30 тысяч» выбрали 45,69% ярославцев. Многие (15,81%) получают от 30 до 45 тысяч, но много и тех (18,26%), у кого зарплата меньше 15 тысяч рублей.

В комментариях полагают, что, судя по результатам опроса, люди в Ярославле живут неплохо.

— То-то у нас все новостройки раскуплены, машину негде припарковать и ТЦ переполнены, причем не только в выходные, ещё и в будни. И на выходные некуда сходить, каждые выходные все столики забронированы или просто заняты, — пишет Анна Ширяева.

А вам как, хватает зарплаты, чтобы оплачивать все счета, ездить в отпуск и откладывать на что-то приятное? Расскажите в комментариях!

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Ално
    24 сен 2019 в 09:55

    Неужели ещё кто-то верит этим опросам? 20 т руб в месяц- вот похоже какая средняя зарплата. да и сайт Авито тоже говорит сам за себя. там резюме в 8 раз больше чем вакансий.Треть вакансий-сетевой маркетинг.

    ген
    24 сен 2019 в 10:03

    неплохо живём :))) к сведению редакции 15001 , это тоже будет в вилке 15-30 .... :))))

    нет справедливости
    24 сен 2019 в 10:42

    Бред. Второй пункт надо сделать 15000-20000 - вот тогда будет правдоподобнее!!!! 20000 - это не 30000!!!!