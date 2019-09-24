«Неплохо живём»: ярославцы рассказали, какую зарплату получают на самом деле

Агентство РИА «Рейтинг» совместно с Росстатом опубликовали исследование российских регионов по динамике зарплаты в первом полугодии 2019 года. У Ярославской области динамика грустная — рост зарплаты всего 5,1%. Указана была и среднемесячная зарплата по региону — 30 139 рублей.

В нашей группе во «ВКонтакте» мы опросили ярославцев, а сколько получают на работе они на самом деле? Опрос сделали анонимным.



И вот итоги: почти у половины опрошенных зарплата чуть-чуть не дотягивает до среднестатистической.