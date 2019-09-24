«Неплохо живём»: ярославцы рассказали, какую зарплату получают на самом деле

Агентство РИА «Рейтинг» совместно с Росстатом опубликовали исследование российских регионов по динамике зарплаты в первом полугодии 2019 года. У Ярославской области динамика грустная — рост зарплаты всего 5,1%. Указана была и среднемесячная зарплата по региону —
В нашей группе во «ВКонтакте» мы опросили ярославцев, а сколько получают на работе они на самом деле? Опрос сделали анонимным.
И вот итоги: почти у половины опрошенных зарплата чуть-чуть не дотягивает до среднестатистической.
Вариант «Получаю от 15 до 30 тысяч» выбрали 45,69% ярославцев. Многие (15,81%) получают от 30 до 45 тысяч, но много и тех (18,26%), у кого зарплата меньше 15 тысяч рублей.
В комментариях полагают, что, судя по результатам опроса, люди в Ярославле живут неплохо.
— То-то у нас все новостройки раскуплены, машину негде припарковать и ТЦ переполнены, причем не только в выходные, ещё и в будни. И на выходные некуда сходить, каждые выходные все столики забронированы или просто заняты, — пишет Анна Ширяева.
А вам как, хватает зарплаты, чтобы оплачивать все счета, ездить в отпуск и откладывать на что-то приятное? Расскажите в комментариях!