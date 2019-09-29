«Ярославль ждёт судьба Детройта»: реакция ярославцев на многомиллиардные кредиты для города

В Ярославле чиновники уже несколько лет не могут спасти городской бюджет от кредитного рабства

Для справки: долг Ярославля в 2019 году достиг почти семи миллиардов рублей, или размера бюджета города на год. Проблемы с долгами начались у города с момента празднования тысячелетия, с тех пор на протяжении почти десяти лет город брал кредиты . Попытки сэкономить на распродаже муниципальных зданий , рынков , троллейбусного депо не помогают вылезти из долговой ямы. И город собирается взять в кредит ещё.

Мэрия Ярославля объявила несколько аукционов на получение коммерческих кредитов в банках. Согласно контракту, в конце 2019 и в 2020 году в городской бюджет можно брать деньги не один раз под 10,5% годовых. А отдать их придётся с процентами до конца следующего года. Речь идёт о возможности взять в кредит около 13 миллиардов рублей .

Известие об этом неприятно удивило ярославцев. Публикуем реакцию жителей на ситуацию в городе.

Город станет банкротом?

— Ярославль ждёт судьба Детройта, — высказался один из читателей сайте 76.RU. — Говоря о судьбе Детройта, я имею в виду, что город объявят банкротом.

И мысль о банкротстве города находит отклик у разных людей.

— Если нет доходов, до долги и банкротство просто неизбежны. Вопрос надо решать с этим, а не экономией на школьном питании, например, — говорит Вадим Новиков.

— На что они такие деньги тратили? В городе ничего не меняется, — удивляется Зара Керимова.

— А чем дальше будет город зарабатывать? — задаётся вопросом Ева Комиссарова.

Виноваты предыдущие мэры

— Ну, для понимания напомню — долги появились у города при Волончунасе и затем с каждым мэром росли. Росли при Урлашове, росли при Нечаева, Малютине, Зарубине и Слепцове. Доросли до огромной суммы и перестали расти при варяге Волкове. Но это не его заслуга, кстати. Просто по бюджетному законодательству больше кредитов город не может брать. Так что за то, что город в долговой яме, нужно сказать всем предыдущим градоначальникам «спасибо», начиная с Волончунаса, который сидит в областной думе и не спешит биться за выделение денег из бюджета области городу. Урлашов в тюрьме, никак помочь не может, Нечаев в музее, Зарубин в поиске, Малютин депутатствует в муниципалитете, Слепцов в Солнечногорске, то есть реально из тех, кто долги наделал, может и должен помочь, — Волончунас. Но что-то не спешит, — такое мнение выразил анонимно гость портала 76.RU.