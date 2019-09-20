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Экономика

Ярославский военный гарнизонный суд объяснил, зачем закупает CD-диски больше чем на полмиллиона

И объяснили, почему это не устаревший вид носителя

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CD-диски нужны всем военным гарнизонным судам области&nbsp;

CD-диски нужны всем военным гарнизонным судам области 

В Ярославской области до сих пор закупают CD-диски, аукцион на 732,807 тысячи рублей проводили на портале госзакупок от Управления судебного департамента Ярославской области.

— CD-диск не является устаревшим носителем информации, а наоборот, надёжное, безопасное и недорогое хранилище, позволяющее производить запись и хранение различных типов данных, — объясняет начальник управления судебного департамента Эдуард Фролов. — Данная закупка рассчитана на использование дисков во всех 23 судах Ярославля и Ярославской области, а также в Ярославском гарнизонном военном суде. 

В управлении объяснили, что записывать и хранить информацию по гражданским, уголовным и административным делам их обязывает федеральный закон. 

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