Будущее ещё не наступило: ярославский департамент закупает CD-диски больше чем на полмиллиона

Где-то ещё пользуются CD-дисками
Фото: Александра Савельева
Будущее наступает медленнее, чем мы думали. В Ярославской области закупают CD-диски на
Устаревшим видом носителя информации будут пользоваться в Ярославском гарнизонном военном суде. Именно для нужд гарнизонного суда в Ярославле и в области закупаются диски.
— Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), основываясь на коммерческих предложениях от потенциальных поставщиков, — уточняется в документе.