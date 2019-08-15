Будущее ещё не наступило: ярославский департамент закупает CD-диски больше чем на полмиллиона

Будущее наступает медленнее, чем мы думали. В Ярославской области закупают CD-диски на 732,807 тысячи рублей. Такая закупка появилась на портале госзакупок от Ярославского управления судебного департамента.



Устаревшим видом носителя информации будут пользоваться в Ярославском гарнизонном военном суде. Именно для нужд гарнизонного суда в Ярославле и в области закупаются диски.

— Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), основываясь на коммерческих предложениях от потенциальных поставщиков, — уточняется в документе.