«Это для укрепления международных связей»: в кабинете для встреч губернатора сделают элитный ремонт

В обновлённом конференц-зале губернатору должно быть не стыдно принимать иностранцев

Чиновники правительства Ярославской области решили обновить малый конференц-зал в своём главном здании на Советской площади. Зал малый, а ремонт — капитальный. И объявили закупку на разработку проектно-сметной документации.

Помещение, которое готовят под ремонт, находится на первом этаже здания правительства Ярославской области Фото: Zakupki.gov.ru

— Этот ремонт — плановый, — сообщила заместитель руководителя аппарата правительства Ярославской области Оксана Розенке. — С момента ввода в эксплуатацию здания в 1981 году ремонт в помещении никогда не проводился. За последние несколько лет, в связи с активизацией деятельности правительства в направлении укрепления международных связей и активизации работы с инвесторами, требования к помещениям, где проходит прием официальных делегаций, изменились. Ведь место переговоров в данном случае также является визитной карточкой региона. Плановый ремонт помещений даст возможность не только создать необходимые условия с учетом требований современности для приема высоких гостей, но и позволит расширить функционал использования помещений.

Здесь будет два зала: на 30 и на 10 человек Фото: Zakupki.gov.ru

Как стало известно 76.RU, в основном зале вместимостью до 30 человек будут проводиться совещания и рабочие встречи губернатора области Дмитрия Миронова, председателя правительства области Дмитрия Степаненко, членов правительства области с представителями федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также переговоры с иностранными делегациями и официальные церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации, наградами Ярославской области.

Будет здесь и местечко, где гости смогут отдохнуть Фото: Zakupki.gov.ru

— Помещение вместимостью до 10 человек будут использовать для совещаний, рабочих встреч, — добавила Розенке. — Также планируется использование зала в качестве общественной приемной губернатора для приема граждан. Служебное помещение, прилегающее к залу, в настоящий момент используется управлением делами правительства области для размещения сотрудников отдела хозяйственного обеспечения. После ремонта данное помещение будет использоваться для регистрации граждан во время работы общественной приемной губернатора.

За санузел ярославским чиновникам тоже не должно быть стыдно Фото: Zakupki.gov.ru

Только на проектирование планируют потратить 380 тысяч рублей из бюджета Ярославской области. Сколько будут стоить сами работы, выяснится, когда будет готов проект.

Так кабинет выглядит сейчас Фото: правительство Ярославской области