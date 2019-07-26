Она подросла: назвали среднюю зарплату в Ярославской области

Мудрец 26 июл 2019 в 07:53

Я считаю эти цифры занижены для средней. Это какие-то официальные цифры. Очень многие получают в конвертах и сейчас сложно найти молодого человека 28-45 лет, кто бы получал меньше 40 тысяч. Ощущение, что в комментарии набегают специальные люди, создают ощущение, что у всех поголовно 20 тысяч и каждый читающий должен подумать: "Блин, а я еще неплохо живу", чтобы лодку не раскачивал и пошел дальше работать.