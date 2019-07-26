26 июля пятница
СЕЙЧАС +26°С
usd 63.16
eur 70.29
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
usd 63.16
eur 70.29

Все новости

Все новости
Экономика

Она подросла: назвали среднюю зарплату в Ярославской области

Ярославльстат опубликовал свежие данные

Поделиться

1 843
20 Обсудить

Заметили, что денег на руках стало больше?

Фото: Александра Савельева

Ярославльстат опубликовал информацию по средней зарплате в Ярославской области. Посчитали пока данные на май. 

— Среднемесячная начисленная заработная плата в мае составила 35 860 рублей, — рассказали в ведомстве.

И уточнили — зарплата выросла на 5,7 процента, если сравнивать с маем прошлого года.

По данным Ярославльстата, больше всего зарабатывают на производстве напитков (более 51 тысячи рублей), лекарств (можно получить больше 89 тысяч), в сфере информатизации и связи и финансово-страховой сферах (более 52 тысяч рублей).

А у вас какая зарплата? (опрос анонимный)

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    деньгизарплата

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (20)

    Мудрец
    26 июл 2019 в 07:53

    Я считаю эти цифры занижены для средней. Это какие-то официальные цифры. Очень многие получают в конвертах и сейчас сложно найти молодого человека 28-45 лет, кто бы получал меньше 40 тысяч. Ощущение, что в комментарии набегают специальные люди, создают ощущение, что у всех поголовно 20 тысяч и каждый читающий должен подумать: "Блин, а я еще неплохо живу", чтобы лодку не раскачивал и пошел дальше работать.

    Гость
    26 июл 2019 в 07:51

    Обычное патриотическое враньё!

    вчетвером живем на 45 тысяч
    26 июл 2019 в 07:35

    Тех кто занимается подсчетом этих лживых нужно уволить. Я понимаю что тем кто дает им команду на подобные исследование совсем плевать на людей, выходит что так.