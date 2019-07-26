Она подросла: назвали среднюю зарплату в Ярославской области

Заметили, что денег на руках стало больше?
Фото: Александра Савельева
Ярославльстат опубликовал информацию по средней зарплате в Ярославской области. Посчитали пока данные на май.
— Среднемесячная начисленная заработная плата в мае составила 35 860 рублей, — рассказали в ведомстве.
И уточнили — зарплата выросла на 5,7 процента, если сравнивать с маем прошлого года.
По данным Ярославльстата, больше всего зарабатывают на производстве напитков (более 51 тысячи рублей), лекарств (можно получить больше 89 тысяч), в сфере информатизации и связи и финансово-страховой сферах (более 52 тысяч рублей).