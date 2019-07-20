Обнять и плакать: назвали средний размер пенсии в Ярославской области

Ярославльстат опубликовал данные о выплатах пенсий в регионе.

- Средний размер назначенных пенсий на 1 июня 2019 года составил 14347.4 рубля. Он увеличился по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6.3 процента, - рассказали в Ярославльстате.

Впрочем, по данным того же Ярославльстата, подорожали и продукты. Почти всё взлетело в цене - мясо, яйца, молоко, картошка. Резко подорожал лук (с 29 рублей за кило в июне 2018-го до 46 руб/кг в этом июне. Все, что стало стоить хоть ут-уть дешевле - масло и яблоки.