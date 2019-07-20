20 июля суббота
СЕЙЧАС +15°С
usd 62.87
eur 70.79
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Экономика

Обнять и плакать: назвали средний размер пенсии в Ярославской области

Сумма увеличилась по сравнению с прошлым годом

Поделиться

420
Обсудить

На такую пенсию много не купишь

Фото: Александра Савельева

Ярославльстат опубликовал данные о выплатах пенсий в регионе.

- Средний размер назначенных пенсий на 1 июня 2019 года составил 14347.4 рубля. Он увеличился по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6.3 процента, - рассказали в Ярославльстате.

Впрочем, по данным того же Ярославльстата, подорожали и продукты. Почти всё взлетело в цене - мясо, яйца, молоко, картошка. Резко подорожал лук (с 29 рублей за кило в июне 2018-го до 46 руб/кг в этом июне. Все, что стало стоить хоть ут-уть дешевле - масло и яблоки.

Можно ли прожить на эти деньги?

    главное - дотянуть

    главное - дотянуть

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    пенсияденьги

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!