В Ярославской области нашли миллиардера

На этой неделе в управлении Федеральной налоговой службы России по Ярославской области подвели предварительные итоги Декларационной кампании этого года.



— Декларационная кампания стартовала 1 января 2019 года и продолжалась по 30 апреля включительно. В этот период налоговики региона постарались предоставить налогоплательщикам наиболее комфортные условия для подачи деклараций о доходах, — пояснили в пресс-службе УФНС России по Ярославской области.



К первому мая жители области предоставили в налоговые органы более 73 тысяч деклараций. Из них доход свыше миллиона рублей задекларировали почти шесть тысяч налогоплательщиков, а доход свыше миллиарда рублей — всего один налогоплательщик.

