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Экономика

В Ярославской области нашли миллиардера

В том году их было больше

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Считаем чужие денежки 

Фото: Александра Савельева

На этой неделе в управлении Федеральной налоговой службы России по Ярославской области подвели предварительные итоги Декларационной кампании этого года.

— Декларационная кампания стартовала 1 января 2019 года и продолжалась по 30 апреля включительно. В этот период налоговики региона постарались предоставить налогоплательщикам наиболее комфортные условия для подачи деклараций о доходах, — пояснили в пресс-службе УФНС России по Ярославской области.

К первому мая жители области предоставили в налоговые органы более 73 тысяч деклараций. Из них доход свыше миллиона рублей задекларировали почти шесть тысяч налогоплательщиков, а доход свыше миллиарда рублей — всего один налогоплательщик.

— В результате Декларационной кампании 2019 года в бюджет Ярославской области поступит почти 472 миллиона рублей, — добавили в УФНС.

Кстати, в прошлом году в нашей области было на одного миллиардера больше.

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КОММЕНТАРИИ (3)

гетто
3 июл 2019 в 06:13

а сколько тут миллиардеров что у власти с наворованным?

ВАСЯ
3 июл 2019 в 09:45

Мухин штоли

пессимист
3 июл 2019 в 09:30

Ну хоть один честный нашелся.