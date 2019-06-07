+100 миллиардов инвестиций: что появится в Ярославской области

— Эти соглашения позволят успешно справиться с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика», а также с задачами развития отрасли информационных и коммуникационных технологий, – считает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Среди ярких вложений — соглашение с компанией «ХайТэк» по внедрению искусственного интеллекта в сферы государственного управления, здравоохранения и промышленности. Планируется, что компания будет работать вместе с ярославским государственным университетом.

Сегодня завершился XXIII Петербургский экономический форум. И Ярославская область сорвала куш в этом году. Инвесторы готовы вложить в регион 100 миллиардов рублей (это почти два годовых бюджета области).

Ещё одно вложение будет сделано в нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС», на котором хотят начать глубокую переработку нефти. Также в регионе собираются построить ещё один фармацевтический завод в Ростовском районе.

Достанутся инвестиции и Тутаевскому моторному заводу, куда придут КАМАЗ и китайская корпорация Weichai, чтобы заняться выпуском индустриальных дизельных и газовых двигателей.

Ещё один проект нацелен на создание единого центра управления электросетями и на появление альтернативного источника энергии в индустриальном парке Новосёлки. В этот проект будут инвестиции, в том числе от компании «Яркогенерация».

В правительстве назвали ещё несколько компаний-инвесторов, проекты с которыми анонсируют позже: «Интер РАО», «Гулбахар», Национальная экологическая компания и «Дюраселл Раша», «Сыктывкар Тиссью Груп».

Одно из соглашений с инвестициями на миллиард рублей было о строительстве московскими бизнесменами эко-парка отдыха в Переславском районе.

В прошлом году во время экономического форума в Петербурге Ярославская область подписала соглашений на 20 миллиардов. На эти деньги начали строить гостиницу и возрождать нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева.