6 июня четверг
СЕЙЧАС +27°С
usd 65.12
eur 73.37
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +27°С
usd 65.12
eur 73.37
Экономика
Проблема

В Ярославле три недели подряд дорожает бензин: прогноз от эксперта

Почему это происходит и что будет дальше

Поделиться

1 096
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Цена на топливо начала резко расти вверх

Фото: Александра Савельева

В Ярославле с конца мая на автозаправках начала расти вверх цена на дизельное топливо и бензин. За три недели дизель подорожал на 50 копеек за литр, АИ-92 и АИ-95 по 65 копеек за литр. Судя по динамике, это ещё не предел.

Как менялась цена за литр топлива в Ярославской области:

С 21 мая:

  • АИ-92 — 40,83;
  • АИ-95 — 43,25;
  • ДТ — 44,17.

С 28 мая:

  • АИ-92 — 40,98;
  • АИ-95 — 43,40;
  • ДТ — 44,32.

С 1 июня:

  • АИ-92 — 41,23;
  • АИ-95 — 43,65;
  • ДТ — 44,47.

Мы спросили у эксперта, владельца сети автозаправок в Ярославле, чего ждать автолюбителям.

— Оптовая цена менялась чуть ли не каждые три-четыре дня ещё с конца апреля. После долгого затишья с начала года динамика повышения цены слишком ускорилась. А вслед за оптом пошла и розница, — объясняет владелец сети автозаправок в Ярославле. — Что произойдёт дальше — непонятно. Многое зависит от соглашения Правительства России с нефтяниками о сдерживании цен. Как вы помните, последний раз цена поднималась в январе на 1,7%, тогда это все объяснили повышением НДС. Власти «успокоили» народ, обещав, что до конца года цена на бензин не вырастет больше инфляции, а это около 5%. Насколько мы помним, на начало года литр АИ-92 стоил 40,4 рубля, значит, по обещаниям, к концу года бензин должен стоить не выше 42,42 рубля за литр. Пока ещё запас цены есть, но будет ли это соблюдено?

В Ярославле бизнесмен привёз электромобиль из Японии и рассказывает, сколько стоит на нём ездить.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

подорожание бензина

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Артем
6 июн 2019 в 15:32

Забавно такое читать. Зависит от соглашения Правительства России с нефтяниками. А кто эти самые нефтяники? )))

гость
6 июн 2019 в 15:16

Обещания нужно понимать наоборот,тогда будет всё заранее понятно.Вообще казалось на нашем ЯНПЗ работают наши местные мужики,зря так был уверен,вчера целый автобус "приезжих" загружали после смены.Вот почему там нет вакансий,стало ясно теперь.