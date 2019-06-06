В Ярославле три недели подряд дорожает бензин: прогноз от эксперта

В Ярославле с конца мая на автозаправках начала расти вверх цена на дизельное топливо и бензин. За три недели дизель подорожал на 50 копеек за литр, АИ-92 и АИ-95 по 65 копеек за литр. Судя по динамике, это ещё не предел.

— Оптовая цена менялась чуть ли не каждые три-четыре дня ещё с конца апреля. После долгого затишья с начала года динамика повышения цены слишком ускорилась. А вслед за оптом пошла и розница, — объясняет владелец сети автозаправок в Ярославле. — Что произойдёт дальше — непонятно. Многое зависит от соглашения Правительства России с нефтяниками о сдерживании цен. Как вы помните, последний раз цена поднималась в январе на 1,7%, тогда это все объяснили повышением НДС. Власти «успокоили» народ, обещав, что до конца года цена на бензин не вырастет больше инфляции, а это около 5%. Насколько мы помним, на начало года литр АИ-92 стоил 40,4 рубля, значит, по обещаниям, к концу года бензин должен стоить не выше 42,42 рубля за литр. Пока ещё запас цены есть, но будет ли это соблюдено?



В Ярославле бизнесмен привёз электромобиль из Японии и рассказывает, сколько стоит на нём ездить.