Не раскидывать деньги. Мэр Ярославля придумал, как избавиться от гигантского долга бюджета

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Владимир Волков отчитался о работе городской администрации за прошлый год
Мэр выступил с большим отчетом перед депутатами
Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков отчитался о работе городской администрации за прошлый год. Он выступил с большим отчётом перед депутатами муниципалитета. Мэр затронул практически все сферы общественной жизни. Основной темой отчёта стал многомиллиардный долг городского бюджета.
Волков дал рекомендации депутатам, как избавиться от гигантского долга:
— Кредиты можно брать всегда, даже с таким долгом, — высказался Владимир Волков. — Очень важно не только зарабатывать деньги, но и понимать, как мы их тратим. Важно деньги не раскидывать. Но вернёмся к истории, долг 6,9 миллиарда рублей начал расти с момента празднования тысячелетия, с тех пор на протяжении десяти лет город брал кредиты. Отдать их за год, естественно, не получится. К концу года у нас будет разработана программа, чтобы рассчитаться с кредитами за семь лет.
Полное выступление мэра читайте в нашей онлайн-трансляции.
во-первых с 2011 до 2019 прошло уже 8 лет -а к концу года когда они ещё только программу сделают -будет уже 9 - мэр даже это посчитать не может - документик принять - несложно -бумага всё стерпит - потом через пару лет ещё один - никто долг отдавать не собирается - просто буду брать новые кредиты обеспечивая себе безбедное жильё - потом уедут и оставят нас уже с 13 миллиардным долгом (не забывайте - проценты капают) при том что профицит на этот год составил всего 800 миллионов -если верить цифрам - такое предложить может либо профан либо лгун... Помнится по отчёту Счётной палаты из 20 млрд. выделенных федрульным бюджетом на 1000-летие миниму 5 были растрачены нецелево - может г-н Волончунас вспомнит на что? А господин Волков сумеет стребовать эти деньги с тех кто их растратил? Пока что мэрия перебивается введением новых поборов с ярославцев и продажей нашего города (вспомните московский мусор)
Ну как избавиться от долга, повысить коммунальные платежи, проезд в транспорте, отменить все льготы и т. д. Короче за счёт населения вот как!