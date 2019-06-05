Не раскидывать деньги. Мэр Ярославля придумал, как избавиться от гигантского долга бюджета

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков отчитался о работе городской администрации за прошлый год. Он выступил с большим отчётом перед депутатами муниципалитета. Мэр затронул практически все сферы общественной жизни. Основной темой отчёта стал многомиллиардный долг городского бюджета.



Волков дал рекомендации депутатам, как избавиться от гигантского долга:



— Кредиты можно брать всегда, даже с таким долгом, — высказался Владимир Волков. — Очень важно не только зарабатывать деньги, но и понимать, как мы их тратим. Важно деньги не раскидывать. Но вернёмся к истории, долг 6,9 миллиарда рублей начал расти с момента празднования тысячелетия, с тех пор на протяжении десяти лет город брал кредиты. Отдать их за год, естественно, не получится. К концу года у нас будет разработана программа, чтобы рассчитаться с кредитами за семь лет.

