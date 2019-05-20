Свобода с последствиями: как объявить себя банкротом и чем это аукнется

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За прошлый год 600 жителей Ярославской области обратились в суд, чтобы признать себя банкротами
В последнее время люди, которые понимают, что не в состоянии рассчитаться с долгами, задумываются о банкротстве.
О том, кто имеет право на признание банкротом, как это сделать и чем это грозит в будущем, мы пообщались с заместителем руководителя управления Росреестра по Ярославской области Еленой Давыдовой.
— Кто может стать банкротом?
— Законодателем закреплено право на обращение с заявлением о признании себя банкротом, когда гражданин предвидит, что не сможет вовремя рассчитаться по долгам. В случае если задолженность на протяжении трёх месяцев составляет более 500 тысяч рублей, это уже не право, а обязанность. С заявлением о банкротстве необходимо обратиться в арбитражный суд по месту жительства.
— И как часто ярославцы просят признать себя банкротами?
— За прошлый год в Ярославской области с подобными заявлениями обратились 250 юридических лиц и около 600 граждан.
— Что происходит после того, как суд рассмотрит заявление?
— Арбитражный суд выносит определение о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества и утверждает финансового управляющего. Именно он должен установить, не является ли банкротство фиктивным, проанализировать финансовое состояние должника и обеспечить сохранность его имущества. С помощью плана реструктуризации впоследствии происходит погашение задолженности и восстановление платёжеспособности гражданина. Кроме того, должник может договориться с кредитором и заключить мировое соглашение. Если мировое соглашение не заключено, а план реструктуризации не разработан или не утверждён судом, то должника признают банкротом, а его имущество реализуют, чтобы рассчитаться с кредитором.
— То есть долги человека списываются, если его признают банкротом или за часть он расплачивается своим имуществом?
— В случае когда денежных средств, полученных от реализации имущества недостаточно для погашения долга перед кредиторами, остаток долга подлежит списанию.
— Кто-то контролирует арбитражного управляющего в процедурах банкротства?
— Полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении в отношении арбитражных управляющих за нарушение законодательства о банкротстве наделены должностные лица органа по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций, иными словами Росреестр. За нарушение законодательства о банкротстве предусмотрена административная ответственность. Мерой административного наказания является: предупреждение, штраф или дисквалификация. Дисквалифицировать арбитражного управляющего за нарушения, допущенные в процедуре банкротства, могут от полугода до трёх лет. На практике дисквалификация фактически лишает арбитражного управляющего возможности работать в сфере банкротства, то есть на продолжительное время лишает источника дохода. Несмотря на это, в прошлом году в Ярославской области дисквалифицировать пришлось четверых управляющих, а в первом квартале этого года — уже троих.
— Это приятно — вмиг остаться без долгов, но что ждёт человека, которого признали банкротом?
— Конечно, все непогашенные суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогам будут признаны безнадёжными к взысканию. Однако следует осознавать и все последствия признания гражданина банкротом. На протяжении пяти лет гражданин, признанный банкротом, обязан указывать этот факт при получении кредита в банке. А с такой отметкой ему, скорее всего, откажут. Также на протяжении этого времени невозможно повторно объявить себя банкротом. Кроме того, от трёх до десяти лет должник не сможет работать на руководящих должностях, в кредитной, страховой организации, фондах.
Тем временем
В Ярославле бывали даже криминальные случаи, связанные с банкротством. Местному жителю, погрязшему в долгах перед организацией микрозаймов, коллекторы устроили ад, когда узнали, что он решил обанкротиться. Мужчине устроили телефонную атаку и даже угрожали физической расправой. Дело тогда дошло до полиции.