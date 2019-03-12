«Корпорация развития Ярославской области» потратит на две легковушки 14 миллионов рублей

Машины ищут с целым перечнем условий
«Корпорация развития Ярославской области» разместила заявку на покупку легкового автомобиля. За машину они готовы заплатить 5 миллионов 910 тысяч рублей.
— Источник финансирования заказа — собственные средства «Корпорации развития Ярославской области», — сказано в документации.
«Корпорация развития Ярославской области» работает связующим звеном между правительством региона и инвесторами. Компания занимается поддержкой инвестиционных проектов, обеспечивает подготовку инвестиционных площадок и предлагает инвесторам площадки с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса. Корпорация существует на деньги, которые заработала своей деятельностью, и те, которые ей были выделены из регионального бюджета.
— «Корпорация развития Ярославской области» является открытым акционерным обществом, — сообщили в компании. — Отчет о финансовой деятельности организация осуществляет перед собранием акционеров и советом директоров. Любая закупка также утверждается советом директоров общества. Автомобиль приобретается для посещения инвестиционных площадок и создаваемых индустриальных парков потенциальными инвесторами. Также автомобиль будет использоваться при реализации планов по развитию районов области, поиску новых площадок, осмотру пустующих земель.
Автомобиль должен быть чёрным или цвета металлик с кожаной обивкой салона и мощностью двигателя не менее 300 лошадиных сил. Разгоняться легковушка должна не менее чем до 190 км/ч. Также в машине должны быть установлены шумоизолирующее ветровое стекло, круиз-контроль, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система контроля и информирования об усталости водителя, система вызова экстренных служб «Эра Глонасс» и не менее 12 динамиков аудиосистемы.
— Качество транспортного средства должно соответствовать установленным российским стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом «Одобрения типа транспортного средства», — говорится в сопроводительной документации к закупке.
Также несколько дней назад «Корпорация развития Ярославской области» объявила конкурс на аренду легкового автомобиля. На это они готовы потратить более 8 миллионов рублей.
12 динамиков, что то скромные требования к аудиосистеме автомобиля для развивающего скорость - 190км/ч. Да по пустырям сейшены устраивать, самое главное благородную цель придать... Обследование пустых территорий :)))))
Ну чо ништяг!
То есть аффилированность с властями есть, раз и они деньги ссужают... :)
Ну, да народ мы вас любим! Теперь на лошади и телеге не поедешь по заброшенным территориям, хотя бы... Пусть 12 динамиков будет... Чтоб как говорится с песнями, может и тёло,.. девочек с собой опционально, как бонус?
И где это они собираются гонять на 190 км\ч? Просто скажите кто конкретно решил сменить себе автомобиль... в городе денег нет на питание детям и на уборку улиц а эти жируют
ну, а что такого?
источник: собственные средства...
заработали - потратили...
хоть 100 лямов за корыто.... имеют право!
и ни кого не должно интересовать, что организация, по сути, коммерческая прослойка между бюджетом и предпринимателями.
и занимается она, на совершенно законном основании, распилкой бюджетных средств.