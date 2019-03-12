«Корпорация развития Ярославской области» потратит на две легковушки 14 миллионов рублей

«Корпорация развития Ярославской области» работает связующим звеном между правительством региона и инвесторами. Компания занимается поддержкой инвестиционных проектов, обеспечивает подготовку инвестиционных площадок и предлагает инвесторам площадки с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса. Корпорация существует на деньги, которые заработала своей деятельностью, и те, которые ей были выделены из регионального бюджета.

«Корпорация развития Ярославской области» разместила заявку на покупку легкового автомобиля. За машину они готовы заплатить 5 миллионов 910 тысяч рублей.

— «Корпорация развития Ярославской области» является открытым акционерным обществом, — сообщили в компании. — Отчет о финансовой деятельности организация осуществляет перед собранием акционеров и советом директоров. Любая закупка также утверждается советом директоров общества. Автомобиль приобретается для посещения инвестиционных площадок и создаваемых индустриальных парков потенциальными инвесторами. Также автомобиль будет использоваться при реализации планов по развитию районов области, поиску новых площадок, осмотру пустующих земель.

Автомобиль должен быть чёрным или цвета металлик с кожаной обивкой салона и мощностью двигателя не менее 300 лошадиных сил. Разгоняться легковушка должна не менее чем до 190 км/ч. Также в машине должны быть установлены шумоизолирующее ветровое стекло, круиз-контроль, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система контроля и информирования об усталости водителя, система вызова экстренных служб «Эра Глонасс» и не менее 12 динамиков аудиосистемы.

