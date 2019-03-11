Чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО выросла на 31,5%

Прибыль банка до налогообложения за этот период выросла на 30,8% — до 35,07 миллиарда рублей. Чистый процентный доход МКБ увеличился на 6,9% — до 48,42 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 54,5 миллиарда рублей, показав рост на 25,1%.



Активы банка по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 2,15 триллиона рублей против 1,89 триллиона рублей на 31 декабря 2017 года. Обязательства банка на ту же дату составили 1,95 триллиона рублей против 1,71 триллиона рублей на конец предыдущего года. Собственные средства банка на 31 декабря достигли 191,2 миллиарда рублей против 177,6 миллиарда рублей на конец 2017 года.



МКБ по данным рейтинга РИА «Новости» на 1 февраля занимал 8-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 2 триллиона рублей. Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и для частных лиц.



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