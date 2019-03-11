11 марта понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 65.96
eur 74.57

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 65.96
eur 74.57
Экономика

Чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО выросла на 31,5%

По итогам 2018 года она составила 27,224 миллиарда рублей

Поделиться

164

Все новости

Все новости

МКБ на 1 февраля занимал 8-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 2 триллиона рублей

Фото: МКБ

Прибыль банка до налогообложения за этот период выросла на 30,8% — до 35,07 миллиарда рублей. Чистый процентный доход МКБ увеличился на 6,9% — до 48,42 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 54,5 миллиарда рублей, показав рост на 25,1%.

Активы банка по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 2,15 триллиона рублей против 1,89 триллиона рублей на 31 декабря 2017 года. Обязательства банка на ту же дату составили 1,95 триллиона рублей против 1,71 триллиона рублей на конец предыдущего года. Собственные средства банка на 31 декабря достигли 191,2 миллиарда рублей против 177,6 миллиарда рублей на конец 2017 года.

МКБ по данным рейтинга РИА «Новости» на 1 февраля занимал 8-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 2 триллиона рублей. Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и для частных лиц.

ПАО «Московский кредитный банк». Генеральная лицензия Банка России № 1978 от 6 мая 2016 г. 

На правах рекламы

ТЕГИ

МКБчистая прибыль банкаактивы

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

Последние новости