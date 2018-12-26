Подорожало зерно — подорожает всё: разбираемся в ценах на продукты в 2019 году

Почему дорожают в магазинах продукты, и каких цен ждать нам в следующем году? Как в Ярославской области будут по-новому следить за качеством локальных продуктов, и какие изменения приготовили для частных фермеров — говорим в интервью с заместителем председателя правительства Ярославской области Валерием Холодовым. — Федеральные СМИ сообщают о подорожании хлеба в 2019 году. Грозит ли это Ярославской области, или мы можем позволить себе не повышать цены?

Хлеб уже подорожал Фото: Александра Савельева

— В области, как и в целом по России, наблюдается рост цен на хлеб. За год розница выросла на 3,5%. Связано это с тем, что подорожало сырье (мука и сахар): цены на продовольственную пшеницу выросли сразу на 30%, на муку, соответственно, ещё больше — на 34,6%.



На прилавках магазинов нашей области 56% хлебной продукции местных производителей. А некоторые предприятия закупили зерно в начале года по меньшей цене и отправили на хранение в элеваторах, таким образом сэкономив. Поэтому мы можем регулировать ценовой коридор. В декабре в Ярославской области ржаной хлеб продают на 16% дешевле, чем в регионах ЦФО, пшеничный — на 0,5% дешевле.

По прогнозам экспертов, хлеб в России до конца года и в следующем может ещё подорожать. Причина — рост курса доллара, стоимости бензина, а также повышение размера НДС.

В регионе мы не прогнозируем больших скачков цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Хрюшек недокармливали — В 2016 и 2017 году закрылись сразу два предприятия, занимающиеся свиноводством в Ярославской области. С чем это связано? Значит ли это, что и мясо может подорожать? Расскажите о ситуации в этой сфере.



В Ярославской области за последние годы закрылись две крупные фермы Фото: Александра Савельева

— У нас был заранее убыточный вариант работы, безграмотно продуманный механизм поддержки. На предприятии на 40 тысяч голов свиней работали 450 человек обслуживающего персонала. К примеру, в Подмосковье на 100 тысяч голов работали 70 человек персонала, из них 35 — это охрана. Представляете, какая там экономика? Нужно было реконструировать, вводить технологичное производство, уменьшать издержки.



Это предприятие не вкладывалось в обновление производства. В свое время можно было приобрести модульные цеха по производству колбас и полуфабрикатов. Свиней недокармливали, из-за этого с каждой свиньи выход мяса снизился, оно было постное. Например, не 65% мяса со свиньи, а 35%. А это уже другая экономика.



Когда мы пришли на производство, увидели антисанитарию. Но тогда это был политический вопрос, и мы пытались предприятие спасти.



Мясоперерабатывающие предприятия области для производства продукции закупают мясо в других регионах. Уменьшение поголовья свиней не повлияло на цену на прилавках магазинов.



Сейчас мы ведем переговоры с крупной компанией-производителем мяса, которая может прийти в Ярославскую область. Они пока смотрят логистику. У них комплексный подход: им нужен зерновой надел, кормовой надел. Им не интересно просто выращивать свинину. В общем, ищем инвесторов.



В Ярославской области одни из самых низких цен на мясо в ЦФО Фото: Александра Савельева

Что касается ценовой политики… Мясо за год подорожало на 5,2%, но на 2019 год роста цен не прогнозируем. В целом уровень наших цен, по данным Ярославльстата, значительно ниже ЦФО: на говядину на 17%, на свинину на 9%, на птицу — на 13%. Полуфабрикаты из мяса будут постепенно расти в цене, но резкого скачка все же не произойдет.



— Так может быть, стоит развивать фермерские хозяйства, которые будут поставлять свинину?



— И мы этим займёмся! Личные подсобные хозяйства, которые продают мясо, попадают по новому закону под единые ветеринарные документы. То есть их продукция контролируется. Мы хотим возобновить систему потребительских кооперативов. Есть идея отдавать поросят на отрост фермерам, снабжать их комбикормами, а потом забирать мясом. Представляете, сколько у нас личных подсобных хозяйств в области? Поросят закупать будем через потребительские кооперативы.



В правительстве прорабатывают новый проект, чтобы на рынках стало больше фермерской свинины Фото: Александра Савельева

Раньше здесь был рынок беспредела. Из Ивановской, Костромской областей весной везли машинами поросят, вставали в какой-нибудь деревне и продавали неучтёнкой. Для нас это всегда было проблемой: кто знает, что там завезли... Теперь благодаря закону о единых ветеринарных документах этот подход фактически легализуется, ввозимые животные контролируются. Похожий подход мы увидели в Туле, где отдают на откорм бычков, а забирают, например, молоком и деньгами. У нас такой подход проще организовать в свиноводстве. Бычка не каждый возьмёт, его выгуливать нужно, для него нужно много сена. А поросёнок за несколько месяцев уже подрастает для продажи на мясо.

Ярославцы смогут продавать ягоды через потребительские кооперативы Фото: Александра Савельева

Пока этот проект по потребительским кооперациям — идея, которая уже продумана и согласована с губернатором Ярославской области. Полностью механизм прорабатывается. Например, на будущий год предусмотрели господдержку на создание заготовительных пунктов — в Некоузе, Пошехонье и Первомайском районе.



Есть идея также собирать рябину и бруснику. Сейчас закон о дикоросах проходит второе чтение в Госдуме. Речь идёт об автолавках, которые ездят в отдалённые районы продавать мясную и молочную продукцию. На это у нас тоже есть господдержка по компенсации затрат на топливо. Обратно эти автолавки сейчас едут пустыми, а планируется, что будут забирать бруснику, клюкву и свинину. Удобно будет всем. Тем, кто продаёт, не придётся стоять по два дня с вёдрами у дороги, тем, кто возит — не ехать впустую. Это экономически продуманная логистика. А рынок сбыта мы предоставим на ликёро-водочном заводе, который собираемся запускать весной 2019 года, он будет производить рябину на коньяке.

Закон о дикоросах поможет фермерам быстрее продавать собранные ягоды Фото: Александра Савельева

— Насколько Ярославская область обеспечена мясом и молоком?

Молоком мы обеспечиваем себя практически полностью Фото: Александра Савельева

— Молоком мы обеспечиваем себя на 96,9%, мясом — на 65,3%. Это неплохие показатели. Мы ведем политику поддержки тех, кто занимается переработкой и продажей на локальном уровне. Например, в этом году мы впервые выдали кредит под 1,2% по федеральной программе с Минсельхозом. Программа предполагает кредиты до 5%. Это просто дешёвые деньги для развития производства. Минсельхоз отбирает проекты, которые занимаются именно переработкой продукции. Есть ещё так называемые компенсации прямых понесенных затрат, когда возвращают обратно деньги, затраченные на строительство завода. Например, по молочному производству — до 30% можно получить обратно. По тепличным комплексам — 10%.



Себе получше, соседям — похуже



— Как контролируется качество продуктов?

Появится знак качества — Ярославский Фото: Александра Савельева

— У нас есть общественная организация по защите прав потребителей. С помощью неё мы сделали 400 закупок в этом году и примерно понимаем, какая продукция продаётся на нашем рынке.





А ещё мы первые в России ввели добровольную сертификацию. И уже 8 предприятий в Ярославской области перешли на неё, а это значит, что мы можем их проверять 24 часа в сутки. Те предприятия, которым бояться нечего, заключили с нами договоры о добровольной сертификации. Теперь они могут претендовать на ярославский знак качества — это новый знак, и мы его уже зарегистрировали в Роспатенте.



Мы теперь мониторим нашу продукцию не только у себя, но и в регионах. Например, некоторые балуются: могут держать хорошую продукцию в своём регионе, а в соседние везти низшего качества.



Тему добровольной сертификации мы подсмотрели у немцев. Технологию работы увидели в прошлом году, в Германии её ввели на органическую продукцию, которая там дороже почти в два раза.



Когда будем есть мраморных сомов

В 2020 году на прилавках магазинов появятся ещё и мраморные сомы Фото: Александра Савельева

— В прошлом году говорили о том, что в Ростовском районе запускается ферма по выращиванию мраморного сома. Были и другие «экзотические» проекты. Что из необычных таких продуктов уже можно увидеть на ярославских прилавках? Или, если еще не вырастили, когда сможем увидеть?



— Сейчас продолжается строительство рыбного комплекса производительностью 1500 тонн живой рыбы в год вблизи деревни Вахрушево в Ростовском районе. Сейчас там подведены электричество и дороги, заложен фундамент. Планируем, что в сентябре следующего года производство будет запущено. На прилавки в магазины первая рыба начнёт поступать весной 2020, так как ей надо несколько месяцев, чтобы вырасти.