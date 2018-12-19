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Приняли бюджет Ярославля на 2019 год: как будем жить

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Госдолг города уже равен его доходам — 7,018 миллиарда рублей 

Фото: Александра Савельева

Сегодня в муниципалитете Ярославля прошло последнее заседание в этом году. Депутаты успели рассмотреть три десятка вопросов. Например, отменить городские льготы, зачитать рэп и принять бюджет города на 2019 года. Несмотря на все сложности и долги он будет бездефицитным. Доходы и расходы городского бюджета приняли в размере 18,16 миллиарда рублей. Этот год Ярославль заканчивает по дефицитному бюджету, доходы на него принимались в размере 16,9 миллиарда рублей до всех корректировок. 

Стоит отметить, что большая часть этих денег — межбюджетные трансферты, которые ожидаются из региональной и федеральной казны в размере 11,1 миллиарда рублей. При этом муниципальный долг города уже сравнялся с собственными доходами и составил 7,018 миллиарда рублей. 

Основную часть собственных доходов городской казны составят налоги — 5,884 миллиарда рублей, из них 4,385 миллиарда — деньги ярославцев с налогов на доходы физических лиц. Неналоговые доходы ожидаются в размере 1,134 миллиарда рублей.

На что будут тратить бюджет Ярославля в 2019:

  • 515 миллионов рублей пойдут на дорожное хозяйство (3% бюджета);
  • 431 миллион рублей выделят на транспортное обслуживание населения (2%);
  • 668 миллионов рублей из бюджета города потратят на содержание органов городского самоуправления;
  • 3,2 миллиарда рублей потратят на зарплаты работникам муниципальной сферы;
  • 1,09 миллиарда рублей город потратит на оплату коммунальных услуг с учётом их 6% роста;
  • 946 миллионов рублей потратят на развитие культуры; 
  • 695 миллионов рублей выделят на развитие физкультуры и спорта; 
  • на программу «Доступная среда», направленную на создание условий для инвалидов в городе, собираются потратить 33 тысячи рублей. Деньги потратят на тактильные таблички. В 2020 и 2022 на эту программу денег не планируют тратить вовсе. 

Депутаты обсуждали бюджет с ноября. Однако на этом заседании спрашивали о том, чтобы городские мероприятия спонсировали из других источников, а не из бюджета. Заместитель мэра, директор департамента финансов Андрей Данц пояснил, что все федеральные и региональные средства направляются на строго определённые цели. 

Депутаты от КПРФ в очередной раз призывали не голосовать за принятие бюджета. Однако другие депутаты не поддержали эту идею.

— Отказываясь принимать бюджет, вы тем самым отказываетесь от строительства школ, детских садов и поддержки всей социальной сферы, — высказался Алексей Таганов, депутат от фракции «Единая Россия». — Формирование бюджета никогда не было простым делом, и мы должны его принять, чтобы город мог развиваться.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

бюджет города

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