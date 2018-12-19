Приняли бюджет Ярославля на 2019 год: как будем жить

Сегодня в муниципалитете Ярославля прошло последнее заседание в этом году. Депутаты успели рассмотреть три десятка вопросов. Например, отменить городские льготы, зачитать рэп и принять бюджет города на 2019 года. Несмотря на все сложности и долги он будет бездефицитным. Доходы и расходы городского бюджета приняли в размере 18,16 миллиарда рублей. Этот год Ярославль заканчивает по дефицитному бюджету, доходы на него принимались в размере 16,9 миллиарда рублей до всех корректировок.

Стоит отметить, что большая часть этих денег — межбюджетные трансферты, которые ожидаются из региональной и федеральной казны в размере 11,1 миллиарда рублей. При этом муниципальный долг города уже сравнялся с собственными доходами и составил 7,018 миллиарда рублей.