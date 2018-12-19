Приняли бюджет Ярославля на 2019 год: как будем жить

Госдолг города уже равен его доходам — 7,018 миллиарда рублей
Сегодня в муниципалитете Ярославля прошло последнее заседание в этом году. Депутаты успели рассмотреть три десятка вопросов. Например, отменить городские льготы, зачитать рэп и принять бюджет города на 2019 года. Несмотря на все сложности и долги он будет бездефицитным. Доходы и расходы городского бюджета приняли в размере 18,16 миллиарда рублей. Этот год Ярославль заканчивает по дефицитному бюджету, доходы на него принимались в размере 16,9 миллиарда рублей до всех корректировок.
Стоит отметить, что большая часть этих денег — межбюджетные трансферты, которые ожидаются из региональной и федеральной казны в размере 11,1 миллиарда рублей. При этом муниципальный долг города уже сравнялся с собственными доходами и составил 7,018 миллиарда рублей.
Основную часть собственных доходов городской казны составят налоги — 5,884 миллиарда рублей, из них 4,385 миллиарда — деньги ярославцев с налогов на доходы физических лиц. Неналоговые доходы ожидаются в размере 1,134 миллиарда рублей.
На что будут тратить бюджет Ярославля в 2019:
Депутаты обсуждали бюджет с ноября. Однако на этом заседании спрашивали о том, чтобы городские мероприятия спонсировали из других источников, а не из бюджета. Заместитель мэра, директор департамента финансов Андрей Данц пояснил, что все федеральные и региональные средства направляются на строго определённые цели.
Депутаты от КПРФ в очередной раз призывали не голосовать за принятие бюджета. Однако другие депутаты не поддержали эту идею.
— Отказываясь принимать бюджет, вы тем самым отказываетесь от строительства школ, детских садов и поддержки всей социальной сферы, — высказался Алексей Таганов, депутат от фракции «Единая Россия». — Формирование бюджета никогда не было простым делом, и мы должны его принять, чтобы город мог развиваться.
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