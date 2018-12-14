14 декабря пятница
СЕЙЧАС -4°С

Сейчас в Ярославле

-4°

пасмурно Ощущается как -9

4 м/с, сев.-вост.
774мм
93%
Подробнее
usd 66.25
eur 75.39
СЕЙЧАС -4°С
usd 66.25
eur 75.39
Экономика

Нашептал за закрытыми дверьми: губернатор Ярославской области выбил у президента 770 миллионов

Стало известно, на что потратят эти деньги

Поделиться

2 590
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Путепровод на улице Добрынина давно нуждается в реконструкции

Фото: Александра Савельева

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов решил получить по-максимуму от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вчера во время разговора за закрытыми дверьми о развитии театральной среды, он шепнул главе государства, что нужна кругленькая сумма на кое-что ещё. А именно на реконструкцию Добрынинского путепровода в Ленинском районе Ярославля.

— Путепровод построен в 1985 году и с тех пор не ремонтировался, — объяснил Дмитрий Миронов. — В 2015 году был подготовлен проект капитального ремонта, но стоимость работ превышает 770 миллионов рублей, и без поддержки федерального центра с этой работой региону не справиться. Одобрение реализации этого проекта получено.

Когда будут деньги, что именно сделают с путепроводом — вопрос открытый. Но губернатор в своих социальных сетях уже похвастался: «Одобрение реализации этого проекта получено».

Ещё Владимир Путин во время своего рабочего визита в Ярославль провёл неформальную встречу с деятелями искусства. Они попросили у президента Дом актёра. Также глава государства объявил 2019-й Годом театра в России и дал наставления всем школьникам страны. Целый день в режиме онлайн мы следили за всем, что делает Путин в Ярославле.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

экономикаПутинЯрославль

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Сергей
14 дек 2018 в 17:02
+0 −0
Шепнул бы ещё на счёт третьего моста.
гость
14 дек 2018 в 15:57
+0 −0
Ага и туи посадили которые сдохли... Что сдохнет теперь на 770 млн.?
Комментировать

По теме

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90

    Читайте также