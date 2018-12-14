Нашептал за закрытыми дверьми: губернатор Ярославской области выбил у президента 770 миллионов

Путепровод на улице Добрынина давно нуждается в реконструкции
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов решил получить по-максимуму от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вчера во время разговора за закрытыми дверьми о развитии театральной среды, он шепнул главе государства, что нужна кругленькая сумма на кое-что ещё. А именно на реконструкцию Добрынинского путепровода в Ленинском районе Ярославля.
— Путепровод построен в 1985 году и с тех пор не ремонтировался, — объяснил Дмитрий Миронов. — В 2015 году был подготовлен проект капитального ремонта, но стоимость работ превышает 770 миллионов рублей, и без поддержки федерального центра с этой работой региону не справиться. Одобрение реализации этого проекта получено.
Когда будут деньги, что именно сделают с путепроводом — вопрос открытый. Но губернатор в своих социальных сетях уже похвастался: «Одобрение реализации этого проекта получено».
Ещё Владимир Путин во время своего рабочего визита в Ярославль провёл неформальную встречу с деятелями искусства. Они попросили у президента Дом актёра. Также глава государства объявил 2019-й Годом театра в России и дал наставления всем школьникам страны. Целый день в режиме онлайн мы следили за всем, что делает Путин в Ярославле.
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