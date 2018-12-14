Нашептал за закрытыми дверьми: губернатор Ярославской области выбил у президента 770 миллионов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов решил получить по-максимуму от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вчера во время разговора за закрытыми дверьми о развитии театральной среды, он шепнул главе государства, что нужна кругленькая сумма на кое-что ещё. А именно на реконструкцию Добрынинского путепровода в Ленинском районе Ярославля.



— Путепровод построен в 1985 году и с тех пор не ремонтировался, — объяснил Дмитрий Миронов. — В 2015 году был подготовлен проект капитального ремонта, но стоимость работ превышает 770 миллионов рублей, и без поддержки федерального центра с этой работой региону не справиться. Одобрение реализации этого проекта получено.

