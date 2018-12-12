Депутаты в шоке: власти довели ярославские казармы до многомиллионных убытков

— Когда мы уже начнём раздавать «пряники» причастным? В 2017 году у нас минус 19 миллионов рублей. Что нам принесёт 2018-й? — возмутился депутат Александр Черепанин.

К концу года в Ярославле сводят счета и подводят итоги работы городских предприятий. Итоги настолько плачевны, что шокировали депутатов муниципалитета. На комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью сегодня отдельно обсудили судьбу культурно-спортивного комплекса «Вознесенский», известного как ярославские казармы. Один из крупнейших активов города погряз в многомиллионных убытках.

В мэрии объяснили, как так получилось, и тут же предложили решение для убыточных городских предприятий.

— На акционерное общество «Вознесенский» навешивали разные социальные обязательства: дом дружбы «Пуатье», убыточный бассейн «Шинник». Слава Богу, стадион «Спартаковец» не попадет на баланс. Если к одному минусу добавлять много маленьких минусов — мы не получим прибыльное предприятие, — объяснили судьбу казарм чиновники. — К концу года, когда будут подведены итоги по всем городским предприятиям, мы можем взыскивать убытки лично с директора, который управлял этой компанией.

В ответ депутаты только и смогли сказать «печально» — это слово на комиссии звучало чаще всего.

Напомним, треть городских предприятий, которыми управляет мэрия, работают с убытками.