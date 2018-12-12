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Экономика

Депутаты в шоке: власти довели ярославские казармы до многомиллионных убытков

В мэрии нашли, с кого потребовать эти деньги

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Одно из самых успешных городских предприятий стало убыточным 

Фото: Александра Савельева

К концу года в Ярославле сводят счета и подводят итоги работы городских предприятий. Итоги настолько плачевны, что шокировали депутатов муниципалитета. На комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью сегодня отдельно обсудили судьбу культурно-спортивного комплекса «Вознесенский», известного как ярославские казармы. Один из крупнейших активов города погряз в многомиллионных убытках. 

— Когда мы уже начнём раздавать «пряники» причастным? В 2017 году у нас минус 19 миллионов рублей. Что нам принесёт 2018-й? — возмутился депутат Александр Черепанин. 

В мэрии объяснили, как так получилось, и тут же предложили решение для убыточных городских предприятий.

— На акционерное общество «Вознесенский» навешивали разные социальные обязательства: дом дружбы «Пуатье», убыточный бассейн «Шинник». Слава Богу, стадион «Спартаковец» не попадет на баланс. Если к одному минусу добавлять много маленьких минусов — мы не получим прибыльное предприятие, — объяснили судьбу казарм чиновники. — К концу года, когда будут подведены итоги по всем городским предприятиям, мы можем взыскивать убытки лично с директора, который управлял этой компанией. 

В ответ депутаты только и смогли сказать «печально» — это слово на комиссии звучало чаще всего.

Напомним, треть городских предприятий, которыми управляет мэрия, работают с убытками

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ЯрославльМуниципальная недвижимость

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Виктор
12 дек 2018 в 16:33
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А может начать спрашивать не с директора, а с того, кто эту кашу заварил ?
Чубайс (который любыми способами умолял создать класс собственников) и иже с ним ?
Почему-то при советах денег хватало, а сейчас одни дыры в бюджете.
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