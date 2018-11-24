Ярославцы рассказали, сколько им надо денег, чтобы быть счастливыми
Ярославцы рассказали, сколько им надо денег, чтобы быть счастливыми

Исследовательский центр портала SuperJob попросил жителей крупнейших городов России назвать финансовый эквивалент счастья.

— В опросе приняли участие по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов с численностью населения более 500 тысяч человек, — рассказали авторы рейтинга.

Самыми требовательными оказались жители Владивостока, сообщившие, что для счастья им необходимо 208 тысяч в месяц. На втором месте Москва, жителям столицы, чтобы чувствовать себя прекрасно, необходимо на тысячу меньше. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону, здесь жителям необходима сумма в 203 тысячи рублей.

Ярославцы оказали куда более скромными и оказались в рейтинге на девятой строчке снизу. Жители города сказали, что им, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходимо 133 тысячи рублей, что равно почти 12 минимальным размерам оплаты труда. По данным специалистов, сейчас в регионе МРОТ составляет 11 тысяч 163 рубля. Меньше денег оказалось нужно жителям Ульяновска, Липецка, Пензы, Ижевска, Махачкалы, Кирова, Набережных Челнов и Оренбурга.

В Ярославской области есть работа, за которую, получив зарплату, человек вполне может почувствовать себя счастливым. Топ самых высокооплачиваемых вакансий