Ярославцы рассказали, сколько им надо денег, чтобы быть счастливыми

Исследовательский центр портала SuperJob попросил жителей крупнейших городов России назвать финансовый эквивалент счастья.



— В опросе приняли участие по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов с численностью населения более 500 тысяч человек, — рассказали авторы рейтинга.



Самыми требовательными оказались жители Владивостока, сообщившие, что для счастья им необходимо 208 тысяч в месяц. На втором месте Москва, жителям столицы, чтобы чувствовать себя прекрасно, необходимо на тысячу меньше. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону, здесь жителям необходима сумма в 203 тысячи рублей.



Ярославцы оказали куда более скромными и оказались в рейтинге на девятой строчке снизу. Жители города сказали, что им, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходимо 133 тысячи рублей, что равно почти 12 минимальным размерам оплаты труда. По данным специалистов, сейчас в регионе МРОТ составляет 11 тысяч 163 рубля. Меньше денег оказалось нужно жителям Ульяновска, Липецка, Пензы, Ижевска, Махачкалы, Кирова, Набережных Челнов и Оренбурга.



В Ярославской области есть работа, за которую, получив зарплату, человек вполне может почувствовать себя счастливым. Топ самых высокооплачиваемых вакансий.

