Новый способ оплаты появится в России: для чего его вводят и как он будет работать

Новый способ оплаты появится в России: для чего его вводят и как он будет работать

Это будет удобно как для граждан, так и для бизнеса

Покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России появится универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Новый способ оплаты начнет работать уже с 1 сентября 2026 года.

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код — единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

По словам депутата, это нововведение поможет снизить издержки для бизнеса, так как предприниматель не будет привязан к одному провайдеру. Вместе с тем единый QR-код повысит удобство граждан и обеспечит рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.

«Для граждан это прежде всего удобство. Для владельцев бизнеса — снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не привязан к одному провайдеру», — подытожил депутат в разговоре с ТАСС.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
JayroslavMudryi

41 минута
а потом они отключат интернет на 60 дней
Гость
1 час
Наличка и только наличка пофигу на чеки главное это благо и для нас и для бизнеса от налогов мы ничего не получаем
Гость
