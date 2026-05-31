Новый способ оплаты появится в России: для чего его вводят и как он будет работать

Покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России появится универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Новый способ оплаты начнет работать уже с 1 сентября 2026 года.

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код — единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

По словам депутата, это нововведение поможет снизить издержки для бизнеса, так как предприниматель не будет привязан к одному провайдеру. Вместе с тем единый QR-код повысит удобство граждан и обеспечит рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.