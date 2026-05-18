Пенсии выплатят в другие даты: что еще изменится в июне

За прибавкой 80-летним обращаться не нужно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В июне 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенные выплаты. Из-за празднования Дня России изменится и график перечисления пенсий. Часть денег придут досрочно. Подробнее обо всех изменениях читайте в нашем материале.

Кто получит прибавку в июне

Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Фиксированная выплата для них автоматически удваивается — с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля в месяц. Дополнительно им полагается надбавка на уход — 1413,86 рубля. Итого прибавка по сравнению с обычной фиксированной выплатой может составить почти 11 тысяч рублей.

Аналогичное повышение получат те, кому в мае установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата также увеличивается до 19 169,38 рубля. Если инвалид I группы уже достиг 80 лет, повторного удвоения не будет. Обращаться в Социальный фонд за перерасчетом не нужно. В обоих случаях он происходит автоматически.

Пенсионеры, на иждивении которых есть нетрудоспособные члены семьи, тоже увидят прибавку. За каждого иждивенца доплачивают 3194,90 рубля. Получить выплату можно только за троих. Соответственно, за одного — плюс 3194,9 рубля, за двоих — 6389,8 рубля, за троих — 9584,7 рубля.

Отдельная категория — работающие пенсионеры, которые уволились в мае. После прекращения трудовой деятельности страховая пенсия пересчитывается с учетом всех индексаций, пропущенных за время работы. Увеличенные выплаты начислят уже с июня.

Как изменится график выплат из-за праздников

Из-за празднования Дня России (12 июня) выплаты за некоторые числа переведут досрочно. В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу, выходные продлятся с 12 по 14 июня.

