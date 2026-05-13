Что известно о повышении налогов и заморозке вкладов: ответ Минфина

Симптомы охлаждения экономики уже проявляются Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Слухи о планах повысить налоги и заморозить банковские вклады не соответствуют действительности. Такие предложения даже не рассматриваются, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», — сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, сейчас экономике требуются другие меры. В частности, речь идет о создании условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

«Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена», — подчеркнул министр в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что результаты охлаждения экономики уже проявляются. Ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России Силуанов назвал бюджетную дисциплину, накопленные резервы и независимую платежную инфраструктуру.