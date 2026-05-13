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Экономика Что известно о повышении налогов и заморозке вкладов: ответ Минфина

Что известно о повышении налогов и заморозке вкладов: ответ Минфина

В ведомстве работают над увеличением доходов

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Симптомы охлаждения экономики уже проявляются | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСимптомы охлаждения экономики уже проявляются | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Симптомы охлаждения экономики уже проявляются

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Слухи о планах повысить налоги и заморозить банковские вклады не соответствуют действительности. Такие предложения даже не рассматриваются, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», — сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, сейчас экономике требуются другие меры. В частности, речь идет о создании условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

«Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена», — подчеркнул министр в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что результаты охлаждения экономики уже проявляются. Ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России Силуанов назвал бюджетную дисциплину, накопленные резервы и независимую платежную инфраструктуру.

Глава Минфина отметил, что госдолг России в районе 17% ВВП является одним из самых низких среди стран G20 (неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира, созданный для обсуждения глобальных экономических и финансовых вопросов). Сейчас особенно важно сохранять его на безопасном уровне.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Антон Силуанов Экономика Повышение налогов Заморозка вкладов Миф Фейк
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Комментарии
15
Гость
14 мая, 13:52
Понятно, что правительство старается, создает условия для устойчивости финансов и роста доходов людей. Но, диванные критики это не оценят.
Гость
13 мая, 21:41
Если заморозят вклады, то население не одного рубля больше не доверит банковской системе.
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Гость
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