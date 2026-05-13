«Налоговый спецназ» в вашем телефоне. Как ФНС начала блокировать счета россиян и можно ли защититься

Источник: Дарья Селенская / Городские меди

Представьте картину: вы стоите на кассе супермаркета или пытаетесь перевести деньги родителям, и вдруг приложение банка выдает: «Операция отклонена». Вы проверяете баланс — деньги на месте, но они словно заморожены. А ведь вам не звонили мошенники, вы не участвовали в сомнительных схемах, и уж точно вас не вызывали в суд. Но ваш счет «встал».

Вот-вот, готовьтесь. Такой будет новая финансовая реальность. ФНС по факту получает прямой доступ к кошелькам граждан. Если раньше для того, чтобы добраться до ваших денег, государству нужно было пройти через сито судебных разбирательств, то теперь налоговый инспектор (или, что чаще, искусственный интеллект ФНС) делает это одним кликом.

MSK1.RU вместе с экспертами разобрался, почему «суд да дело» остались в прошлом и как не остаться с заблокированной картой в самый неподходящий момент.

Зачем бесконечно ужесточать контроль?

Долгое время российская налоговая система в отношении физических лиц была достаточно неповоротливой. Чтобы взыскать долг, налоговикам приходилось обращаться за судебным приказом, ждать его вступления в силу, передавать приставам… Этот процесс мог тянуться месяцами.

Первый звоночек прозвенел 1 ноября 2025 года. Именно тогда ФНС получила право на внесудебное взыскание задолженности с физлиц. А с начала 2026 года вступили в силу обновленные положения статьи 76 Налогового кодекса РФ, которые окончательно развязали руки фискальному ведомству.

Именно поэтому многие СМИ сегодня пестрят заголовками: «Счета россиян блокируют!» Однако эксперты призывают к точности формулировок. От того, как именно ограничены ваши деньги, зависит ваша стратегия выживания.

«Права на блокировку счетов граждан у ФНС отсутствует. Операции приостанавливаются до момента оплаты или взыскания долга по НДФЛ, транспортному, земельному налогу и НДП. Остальные деньги доступны для совершения операций», — говорит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Предположим, вы должны государству 10 тысяч рублей, а на счету у вас 50 тысяч. Разницу в 40 тысяч вы можете тратить как угодно. Заморожены будут только те самые 10 тысяч. Но проблема в том, что если у вас на счету всего 5 тысяч рублей (меньше долга!), то карта превращается в «тыкву» полностью.

«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика. Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков — физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок», — говорят в самой ФНС.

Как это будет на практике?

Ольга Борисова выделяет четкий алгоритм, по которому ФНС теперь забирает долги.

Первый этап — уведомление: вам направляется требование о долге. В нем указан срок, в который вы должны добровольно отдать деньги государству. Обычно это происходит через личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги».

Второй — решение о взыскании. Если вы проигнорировали уведомление, ФНС выносит решение. Вас об этом уведомляют. С этого момента у вас есть всего 7 дней, чтобы либо оплатить долг, либо подать официальные возражения, если вы считаете, что налог начислен ошибочно.

Лишь третий этап — это непосредственно приостановка операций. Если через 7 дней после решения тишина, ФНС дает команду банку. Банк приостанавливает операции по счетам.

Четвертый этап — списание. Банк сам списывает сумму задолженности. Как только деньги поступили в бюджет, ограничения снимаются. Свобода!

Этот механизм радикально ускорил процесс. Раньше государство «уговаривало» платить, теперь оно просто «забирает свое». Причем эти правила теперь касаются всех: от обычных наемных рабочих до самозанятых, адвокатов и нотариусов.

А будут ли злоупотребления и ошибки?

ФНС имеет право во внесудебном порядке ограничивать операции по счету при выявленных нарушениях в налоговой отчетности. И это не только просрочка платежа, но и нарушение сроков предоставления деклараций и других документов, объясняет доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.

Банки здесь — лишь подневольные исполнители. Они не могут «пожалеть» клиента или войти в положение. Пришла команда из ФНС — рубильник выключен.

Причем большинство решений о взыскании принимает не человек, а алгоритм. Но ИИ не всегда идеален. Светлана Зубкова отмечает несколько зон риска.

Например, вы отправили декларацию по почте, она идет медленно, а ИИ уже увидел просрочку и «закрыл» счет.

Может быть и так: вы оплатили налог, но ошиблись в одной цифре КБК или ИНН. Деньги ушли «в никуда», ИИ опять-таки видит долг и блокирует операции.

Кроме того, возможны просто технические сбои. Автоматика может дважды списать один и тот же долг или не заметить вовремя поступивший платеж.

«ИИ пока не идеален, — говорит Светлана Зубкова. — Главное, разобраться, в чем проблема, почему введены ограничения, и или признать свою ошибку, или доказать обратное».