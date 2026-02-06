Коммуналка со скидкой 50%: кто имеет право на льготы

Еще можно получить отсрочку и рассрочку платежей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Платить за коммуналку можно вдвое меньше, но не все имеют право на льготы. Подробности о том, кому доступна скидка 50%, а также полное освобождение от банковской комиссии при оплате ЖКУ, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Участники СВО и члены их семей вправе рассчитывать на комплекс мер поддержки при оплате ЖКУ. Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи», — отметил депутат.

Также для участников СВО предусмотрены меры, связанные с порядком и сроками оплаты коммуналки в период прохождения службы. Речь идет об отсрочке и рассрочке платежей. Пени и штрафы начисляться в этом случае не будут, если есть подтверждающие документы.

Еще одной мерой является отмена банковской комиссии при оплате ЖКУ через банки, платежных агентов и другие допустимые способы.

«Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания», — подчеркнул парламентарий в разговоре с РИА «Новости».

По словам Якубовского, чтобы получить льготы, нужно подтвердить статус участника СВО или ветерана боевых действий и обратиться в органы социальной защиты населения либо в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, также актуальные условия и порядок предоставления мер поддержки можно уточнить по месту жительства.

Кроме того, часть расходов за коммуналку можно компенсировать. О том, кто может рассчитывать на скидку в 30%, можно узнать здесь.