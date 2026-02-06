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Экономика Коммуналка со скидкой 50%: кто имеет право на льготы

Коммуналка со скидкой 50%: кто имеет право на льготы

Люди могут платить вдвое меньше

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Еще можно получить отсрочку и рассрочку платежей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЕще можно получить отсрочку и рассрочку платежей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Еще можно получить отсрочку и рассрочку платежей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Платить за коммуналку можно вдвое меньше, но не все имеют право на льготы. Подробности о том, кому доступна скидка 50%, а также полное освобождение от банковской комиссии при оплате ЖКУ, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Участники СВО и члены их семей вправе рассчитывать на комплекс мер поддержки при оплате ЖКУ. Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи», — отметил депутат.

Также для участников СВО предусмотрены меры, связанные с порядком и сроками оплаты коммуналки в период прохождения службы. Речь идет об отсрочке и рассрочке платежей. Пени и штрафы начисляться в этом случае не будут, если есть подтверждающие документы.

Еще одной мерой является отмена банковской комиссии при оплате ЖКУ через банки, платежных агентов и другие допустимые способы.

«Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки. Во многих регионах действуют расширенные компенсации расходов на ЖКХ, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт, а также упрощенный порядок оформления выплат. Конкретный перечень мер зависит от законодательства региона проживания», — подчеркнул парламентарий в разговоре с РИА «Новости».

По словам Якубовского, чтобы получить льготы, нужно подтвердить статус участника СВО или ветерана боевых действий и обратиться в органы социальной защиты населения либо в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, также актуальные условия и порядок предоставления мер поддержки можно уточнить по месту жительства.

Кроме того, часть расходов за коммуналку можно компенсировать. О том, кто может рассчитывать на скидку в 30%, можно узнать здесь.

В этом году ряд изменений в сфере ЖКХ произойдет не только в системе начисления льгот для определенных категорий людей. Тарифы за коммуналку тоже вырастут, а платить мы начнем по-другому. Обо всех изменениях мы рассказали подробно в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Льгота ЖКХ Коммуналка Скидка Госдума
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Комментарии
6
Гость
6 февраля, 15:45
хватит врат народу
Гость
6 февраля, 10:18
Очередное вранье. В семье четверо, один участник и двое с 3-й группой. Максимум 15 процентов скидка есть.
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Гость
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