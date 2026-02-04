Зарплаты больше расти не будут: почему доходы россиян замедляются и приведет ли это к рецессии

Покупательная способность точно не вырастет Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Рынок труда в России вступает в новую фазу — после нескольких лет бурного роста зарплат начинается период охлаждения. Согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в ближайшие годы рост доходов населения резко замедлится на фоне стагнации экономики.

Если в 2025 году рост реальных зарплат оценивается всего в 3,5%, то уже с 2026 года он снизится до 1,2–1,7% в год. Экономика, по оценке аналитиков, может уйти в рецессию уже в начале года, а к декабрю рост ВВП не превысит 1%.

Сигналы охлаждения рынка труда подтверждают и данные Банка России. Опрос регулятора показал, что большинство компаний не планирует повышать зарплаты в первом квартале года. Это заметно контрастирует с ситуацией последних лет, когда бизнес был вынужден активно увеличивать выплаты из-за дефицита кадров.

Цифры из рекрутинга говорят о том же. По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, которыми компания поделилась с MSK1.RU, динамика зарплатных предложений заметно замедлилась. Если в 2024 году среднее денежное предложение в вакансиях выросло на 46,1%, то в 2025 году — лишь на 28,2% без учета инфляции. Фактически это означает, что значительная часть роста «съедается» ростом цен.

Минэкономразвития прогнозирует, что в ближайшие два года номинальные зарплаты будут увеличиваться на 7-8% ежегодно. Однако при текущих инфляционных ожиданиях реальные доходы россиян вырастут всего на 1,5% или не вырастут вовсе.

Проще говоря, формально зарплаты будут расти, но покупательная способность работников останется на прежнем уровне или даже снизится. Для жителей крупных городов, включая Москву, это особенно чувствительно на фоне высоких расходов на жилье, транспорт и услуги.

Генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева выделяет несколько ключевых последствий замедления роста зарплат. Первый — это рост конкуренции за квалифицированные кадры. Зарплата перестает быть главным инструментом мотивации. Компании будут вынуждены искать новые способы удержания сотрудников — предлагать гибкий график, удаленную работу, развитую корпоративную культуру, расширенный соцпакет и понятные карьерные перспективы.

Второй фактор, по словам Агаевой, — повышение интереса к удаленной и зарубежной работе. Специалисты, особенно в IT, маркетинге, дизайне и аналитике, будут активнее рассматривать фриланс и сотрудничество с иностранными работодателями, где доходы выше и меньше зависят от внутренней экономической ситуации.

Третье — риск роста серых схем. При ограниченных возможностях официального повышения зарплат часть работодателей может вернуться к выплатам «в конверте», чтобы удержать ключевых сотрудников. Это увеличивает риски как для работников, так и для самой экономики.

«В условиях стагнации зарплат работодателям важно делать упор на нематериальные преимущества и долгосрочную мотивацию сотрудников. А соискателям стоит учитывать, что быстрый рост доходов в ближайшие годы маловероятен, и более осознанно подходить к планированию карьеры», — отмечает Агаева.

Как видно, период легких зарплатных побед заканчивается. Рынок труда становится более зрелым, для бизнеса и для работников это означает необходимость адаптации к новой реальности.

«Снижение зарплат — это не просто временный сбой, а системный диагноз текущему состоянию рынка», — говорит стратег идеологического маркетинга Владимир Турман, работающий с крупнейшими российскими и международными компаниями.

«Мы видим переход в фазу, где доходы больше не растут „по умолчанию“. Опросы ЦБ подтверждают: работодатели в первом квартале уже не закладывают индексацию в свои бюджеты. Важно понимать: в таких условиях номинальный рост заработных плат не означает реального роста доходов. При инфляции на уровне 4–6% даже формально положительная динамика превращается в снижение покупательной способности. Фактически речь идет о стагнации реальных доходов населения», — говорит Турман.

По словам эксперта, российский бизнес работает в «режиме повышенной осторожности»: высокая стоимость заемных средств, инвестиционные ограничения и неопределенность заставляют компании концентрироваться на контроле издержек, а не на расширении. Это дополняется автоматизацией, и оба фактора сдерживают рост фонда оплаты труда.

По словам эксперта, рост заработка теперь будет зависеть не от общего состояния рынка, а от индивидуальной ценности специалиста, его продуктивности и принадлежности к растущим секторам.

«Для бизнеса это сигнал к пересборке стратегий: повышение эффективности и инвестиции в технологии становятся важнее простого раздувания фонда оплаты труда. В новых условиях выигрывают только те, кто способен создавать добавленную стоимость быстрее, чем растут издержки. Это касается как целых компаний, так и отдельных профессионалов», — говорит эксперт.