Меньше рабочих дней, значит и зарплата ниже? Разбираемся в выплатах за первые месяцы года

Общий размер зарплаты в феврале останется прежним Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В феврале россияне смогут увидеть на своих счетах повышенные поступления. Но это произойдет далеко не из-за повышения зарплаты. О том, как формируется февральская выплата и ожидает ли нас рост зарплат в 2026 году, разбираемся в материале.

Как рассчитывается зарплата в феврале и какой она будет

В первой половине февраля сотрудники получат зарплату за январь. Выплаты будут больше обычного. Причина в том, что аванс за январь, который обычно приходит в конце месяца, оказался маленьким из-за новогодних праздников.

Стоит учитывать, что в январе было всего 15 рабочих дней, а к середине месяца сотрудник отработал лишь четыре из них. Таким образом, выплата за первую половину января снизилась более чем в два раза.

Однако часть зарплаты, которая придет сотруднику в первой половине февраля, компенсирует недополученное. Поэтому будет казаться, что сумма выросла. При этом общий размер зарплаты за месяц останется прежним.

Что будет с зарплатами в будущем

В феврале нас ожидает 19 рабочих дней, однако это не отразится на зарплате при окладной системе. Фиксированная ставка выплачивается независимо от количества рабочих дней в месяце.

«Длина месяца и количество рабочих дней в нем при окладной системе оплаты труда никоим образом на конечную сумму заработной платы за месяц не влияют», — сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с ТАСС.

А вот существенного роста доходов в ближайшем будущем точно ждать не стоит. Об этом заявил замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Однако депутат Бессараб так не считает. Она уверена, что зарплаты россиян продолжат расти, несмотря на некоторое охлаждение экономики.

«У нас есть задачи, поставленные президентом, которые утвердили в стратегии развития до 2030 года. Одно из поручений — это увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). А мы понимаем, что любой рост МРОТ сопряжен и с ростом средней заработной платы», — сказала политик.

МРОТ — это законодательно установленный минимум месячной заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику, полностью отработавшему норму времени. Его повышение — прямая мера поддержки низкооплачиваемых работников.

Бессараб считает, что несмотря на санкции и другие сложности, с которыми сталкивается Россия, реальные доходы граждан продолжат увеличиваться.

«Можно согласиться, что рост замедлился. Это связано в первую очередь с высокой ставкой ЦБ, а экономика всегда быстро на это отзывается. Но рост, несмотря на это, сохраняется», — подытожила депутат в разговоре с «Лентой.ру».