В России с 1 февраля увеличат более 40 пособий и выплат. Цифры

Десятки выплат попали под индексацию Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России с 1 февраля вырастут более 40 пособий и выплат: их проиндексируют на 5,6%. В список входят материнский капитал, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и другие.

Также в силу вступят некоторые законы, важные для повседневной жизни. Среди них — закон о защите прав потребителей в части возврата техники и взыскания штрафов.

«Кроме того, будет установлено новое правило, согласно которому при расчете компенсации за возврат некачественного технически сложного товара будут учитываться степень его износа и год выпуска. Потребитель сможет получить разницу между ценой покупки и стоимостью аналогичного товара с сопоставимым износом. Исключение сделано для случаев, когда продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение», — пишет РИА Новости.